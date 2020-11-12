Показ цифровой одежды на моделях-аватарах пройдет в СПбГУПТД. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

20 ноября в Петербурге пройдет масштабное открытие пространства для развития такого направления креативной экономики как цифровой дизайн, организованного СПбГУПТД. Название проекта носит название «Точка кипения – ПромТехДизайн», площадка станет 103-ей «Точкой кипения» в России. На сегодняшний день сеть работает в 61 регионе страны.

Университет промышленных технологий и дизайна представил обновленную программу открытия, одним из мероприятий которой стало необычное событие с показом цифровой одежды на моделях – аватарах «Создатели будущего», присоединиться к нему может любой желающий, пройдя регистрацию «Открытие «Точки кипения-ПромТехДизайн» на сайте вуза: sutd.ru.

«Создатели будущего», как пояснили организаторы, - это необычный формат в рамках живого диалога как с виртуальными гостями, так и с реальными дизайнерами, приглашенными на мероприятие, которые и продемонстрируют свои модели в студии.

- Это диалог о моде, о дополненной реальности, о цифровизации будущего и о новом для нас виртуальном мире. Цифровая одежда на моделях-аватарах будет продемонстрирована для сетевой аудитории в течение вечера, - поделилась профессор СПбГУПТД, дизайнер одежды, художественный руководитель международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» Любовь Джикия.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

- «Создатели будущего» - это также и международная коллаборация в рамках российско-финского проекта Сontens for Cross-Cultural Events или C3E, наши зрители станут непосредственными участниками интересных художественных интерфейсов в рамках данного проекта, - пояснила концепт – менеджер российско-финского проекта Екатерина Прозорова. - Специалисты из разных стран в ходе блиц-конференции поделятся с аудиторией последними новостями в сфере digital, а далее состоится презентация мультимедийных проектов дизайнеров из России и Финляндии.

Бесспорно, поколение Y и Z выбирают сегодня цифровой мир и дополненную реальность, а значит «Создатели будущего» - мероприятие, которое будет интересно тем, кто хочет узнать, об одной из самых интересных профессий – цифровой модельер.