«Сценаристам за такое надо руки оторвать»: За что друзья и близкие Виктора Цоя разругали фильм «Цой» Алексея Учителя

На премьеру фильма «Цой» в Санкт-Петербурге пришли друзья Виктора. Картина Учителя их не впечатлила. Фото: Олег ЗОЛОТО

12 ноября на экраны кинотеатров вышел фильм «Цой» - новый проект Алексея Учителя, еще на стадии производства вызвавший бурю критики, причем как со стороны простых фанатов, так и со стороны родных и близких лидера группы «Кино». «Комсомолка» посмотрела карту в день премьеры вместе с теми, кто близко знал Виктора Цоя. Оправдана ли оказалась буря негодования, почему в фильме с названием «Цой» нет самого Цоя, и стоит ли вообще идти на него в кино – читайте в нашем специальном материале.

Основные события картины разворачиваются уже после гибели Виктора Цоя на трассе под Ригой. Фото: Кадр из фильма

«ЦОЙ» БЕЗ ЦОЯ

Для начала повторимся – самого Цоя в истории под названием «Цой» практически нет. Обещанные режиссером архивные кадры занимают в общей сложности пять-семь минут более чем полуторачасовой картины. И то часть из них – вырезка из фильма самого Учителя «Рок», который второстепенные герои смотрят в кинотеатре. Главным героем фильма стал водитель автобуса Павел Шелест, который после роковой аварии на 35-м километре трассы «Слока-Талси» везет гроб с телом Виктора Цоя в Ленинград. Вокруг этого мрачного «роуд-муви» накручено множество других историй – тут тебе и без пяти минут детектив, и семейная драма, и философская притча, и даже чуть-чуть криминала. То, что все они – выдумка творческой группы, понятно и простительно. Проблема в том, что каждая история крепко завязана на реальных исторических личностях, пусть даже и довольно небрежно «замаскированных».

Так, одним из условных «антагонистов» картины стал продюсер группы «Кино» Юрий Айзеншпис, которого играет Игорь Верник. В версии Учителя он почему-то вдруг из Айзеншписа превратился в Разина и стал одержимым поисками аудиокассеты с недоделанным последним альбомом Цоя. Ради того, чтобы ее заполучить, герой не останавливается ни перед чем – вплоть до того, что нанимает себе в помощь двоих «быков». «Быки» сначала вламываются в дом водителя автобуса, который ранее эту кассету якобы нашел и прикарманил (тоже, кстати, шикарный ход – многие ли после серьезной аварии, итогом которой стала гибель человека, первым делом полезут копаться в магнитофоне?), а потом ловят и избивают самого водителя.

При этом в фильме с названием «Цой» нет самого Цоя. Фото: кадр из фильма

- Конечно, это бред, - рассказывает музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня, в свое время плотно сотрудничавший с группой «Кино». – На самом деле никто эту кассету не воровал – ее нашла милиция на месте аварии, а потом передала нужным людям. В итоге последний альбом без проблем добрался до музыкантов «Кино».

Да и сам Разин-Айзеншпис мало похож на себя. Так, по словам ведущего Ленинградского рок-клуба и программы «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 fm Александра Семенова, реальный продюсер «Кино» был человеком жестким, решительным и, в общем-то, малоприятным.

- Давайте не будем забывать, что он много лет сидел в тюрьме – за организацию подпольных концертов и за валютные операции - а тюрьма никого не делает мягче и пушистее, - отмечает Семенов. – Но он совершенно точно не был манерной истеричкой, которую изображает Верник. В фильме Айзеншпис то, простите, мочится в ведро, чтобы унизить водителя, то на четвереньках ползает по приборной панели автобуса в поисках этой несчастной кассеты. Нет, такого быть не могло абсолютно.

ВЫМЫШЛЕННЫЕ ИМЕНА И РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Досталось и другим персонажам. Так, вместе с остальными в автобусе с телом музыканта едет некий Рик - бухарь и тоже истерик, который в процессе напивается и начинает колотить ладонью в крышку гроба, чтобы «поднять» Цоя из мертвых. Прообраз угадывается сразу – Александр «Рикошет» Аксенов, лидер группы «Объект насмешек», к которому после расставания с Цоем ушла его первая жена Марианна.

- Во-первых, не Рик,если уж на то пошло, а Рикки, - продолжает Александр Семенов. – Так его все называли – в том числе и сама Марианна. Во-вторых, Саша, конечно, был тот еще кадр – резкий, хулиганистый. Ему и прозвище-то такое – «Рикошет» - дали потому, что только тронь его, и сразу получишь ответку. Но в фильме его почему-то превратили в типичного гопника, недалекого и, в общем-то, не совсем понятно, для чего сюжету нужного.

Ведущий Ленинградского рок-клуба Александр Семенов уверен, что новый фильм Учителя забудут через пару недель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сама Марианна Цой в фильме тоже есть – только под именем Марина. На протяжении практически всей картины она то и дело цапается со второй женой музыканта – Натальей Разлоговой, превратившейся в фильме в Полину. И только под конец героини, объединенные общей утратой, наконец находят в себе силы поговорить по душам и вроде как обретают понимание друг друга.

- Если честно, меня лично очень сильно задел этот какой-то очень типичный, очень «бабский» конфликт, - рассказывает Людмила Петровская, близко знавшая при жизни Марианну Цой. – Во-первых, Марианна просто не могла так себя вести, как это показано в фильме. Она сама говорила, что ей нечего делить с Наташей. Даже была такая история – уже после гибели Вити в какой-то газете вышла статья, где его вдовой назвали как раз Наташу. Марианну тогда многие подбивали судиться с этой газетой и этим журналистом, но она назвала эти предложения чушью. Ну и кроме того, актриса в фильме (Марьяна Спивак – прим.ред.) явно недоигрывает. Марианна была очень яркой, экстравагантной, очень живо и эмоционально говорила. А здесь – какая-то серость и невнятица.

Засветился в фильме даже сын Виктора Цоя Александр. Правда, его переименовали в Женю и вдобавок накинули пару лет – ребенку в кадре явно около шести-семи, в то время как реальному Саше в год, когда случилась роковая авария, только должно было исполниться пять. Женя у Учителя довольно быстро находит общий язык с водителем автобуса – а перед финальной сценой и вовсе сидит у него на коленях в кабине и поет песенку, посвященную погибшему папе.

В эту когорту персонажей даже зачем-то впихнули фотографа групп «Кино» Вику. Этот образ вымышленный от и до, в реальности никакой Вики не существовало – но для пущего эффекта ее даже «вмонтировали» в архивные кадры с настоящим Виктором Цоем, которые показываются в самом начале фильма. Зачем в сюжете вообще нужна Вика – не особо понятно. Она пытается топиться из-за гибели Цоя, потом пытается утопить автобус с его телом, орет на водителя Павла Шелеста, а под конец лежит с ним голая в траве и душевно беседует. Видимо, это была любовная линия – только обрывается она на полуслове, так ничем внятным и не завершившись.

«Иша» Петровский, хороший друг Цоя, назвал увиденное «сказкой». Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗАКОУЛКИ СЮЖЕТА

Ну и далее, далее, далее. Сюжет мечется между допотопным «пазиком», лениво ползущим через разваливающийся СССР, и Латвией, где возлюбленная Шелеста капитан милиции Илза Ясс пытается отмазать его от уголовного дела и попутно крутит вялый роман со своим начальником. Озверевшие фанаты Цоя бьют окна в доме несчастного Шелеста, а потом гурьбой кидаются на автобус, чтобы в последний раз увидеть кумира. Наталья Разлогова (в фильме Полина), устав от бесконечных придирок Марианны Цой, выпрыгивает из салона и ложится грустить в чистом поле. И все это – в картине под названием «Цой».

- Если честно, я даже не очень понимаю, что тут обсуждать, - поделился с «Комсомолкой» своими впечатлениями от просмотра кино Игорь «Иша» Петровский, хороший друг Цоя и художник группы «Зоопарк». – Это сказка. От начала и до конца. Пытаться как-то ее разобрать, привязать реальные события и реальных людей к происходящему на экране – совершенно гиблое дело. Ну если там даже центральный конфликт – водитель, который протаранил «Москвич» Цоя, везет его мертвое тело в Ленинград – полностью выдуман. Правда, для чего понадобилось все это обзывать «Цой» и делать афиши с Цоем, я не совсем понимаю.

Много вопросов возникло у людей, которые точно в курсе событий, и к самому моменту аварии – чуть ли не единственной сцене в фильме, которая имеет под собой реальное историческое основание. В картине Учителя Цой отвлекся от дороги, чтобы переставить кассету в магнитофоне – ту самую кассету, из-за которой потом на несчастного водителя автобуса свалится столько бед.

- Я был на месте аварии на следующий день после того, как все случилось, - рассказывает Александр Семенов. – Я отдыхал неподалеку, в Юрмале, и услышав о трагедии, сразу приехал. Я уверен на сто процентов – Витя заснул за рулем. Там же очень опасный и крутой поворот. Получается, он гнал машину под сто километров в час в бетонную стену и отвлекся, чтобы переставить кассету? Быть такого не могло. Зато я знаю, что он ехал с рыбалки, он рано встал, наверняка весь день кемарил. Так и произошла эта авария – глупая, страшная, но тем не менее случившаяся.

Роль водителя автобуса в фильме сыграл Евгений Цыганов. Фото: кадр из фильма

«ФИЛЬМ НИ О ЧЕМ»

- Фильм ни о чем, - констатирует Алексей Вишня. – Это просто грайндхаус, исполненный без тени желания понравиться зрителю. Вполне на уровне современного российского кинематографа. Картина не про Цоя, она про рок. Только не про музыкальный, а про злой, который может настигнуть каждого из нас. Стоило ли его снимать, стоило ли называть его «Цой» - ответ очевиден, на мой взгляд.

Одним словом, фильм, по общему мнению наших собеседников, вышел никакой – скучный, затянутый, да и музыки «Кино» там едва ли наберется на две минуты, а все остальное время звучат тоскливые и однообразные гитарные переборы. Да, сам Алексей Учитель предупреждал, что это не документальная лента, а «философская притча» - но и притча, констатируют друзья Виктора Цоя, вышла довольно слабой.

- Там есть хорошие моменты, - признается Иша Петровский. – Когда герои останавливаются на ночевку в санатории и натыкаются на свадьбу, например. Из динамиков гремят «Белые розы», а посреди танцующих гостей прыгает фотограф Вика и пытается что-то петь из «Кино». Вот тут меня даже слегка пробрало – очень уж хорошая аллюзия получилась на то, что в действительности стало и с советским роком и с советскими рокерами. Но в остальном – нет, не могу никому эту картину рекомендовать. Если честно, в самой последней сцене, когда Павел Шелест подъезжает к разведенному мосту в Ленинграде, я все ждал, что автобус сейчас поедет дальше и взлетит прямо на небо. Вот тогда все стало бы понятно и логично. А так – недожали. Причем во всех аспектах.

- Если честно, за такое сценаристам надо руки оторвать, - поддерживает Петровского Александр Семенов. – Но я лично против скандалов. Не нужно ни с кем судиться, не нужно никого клеймить и запрещать. Это кино все забудут недели через две.

Наталья Разголова (в фильме - Полина) в исполнении Паулины Андреевой. Фото: кадр из фильма

КСТАТИ

«МЫ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ БОРОТЬСЯ»

Удивительно, но самым немногословным в этой ситуации оказался… сам сын Виктора Цоя Александр.

- Я знаю, о чем вы хотите поговорить, - сказал он, едва сняв трубку, когда мы позвонили ему после сеанса. – Комментариев не будет, простите. Сейчас у нас идет много разных процессов, пока они не завершатся, я ни с кем общаться не планирую. Д

- Вы будете бороться с фильмом дальше? Он ведь уже вышел на экраны.

- Я и не прекращал бороться. Все, простите. Будут новости – я вам сообщу.

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