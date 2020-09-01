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«Представьте, я пришел к вашим детям и предлагаю им снять кино про ваш гроб»: Сын Виктора Цоя откровенно высказался о фильме Учителя «Цой»

По словам родственников знаменитого музыканта, они на протяжении многих дней просили изменить сценарий будущей картины
Сергей ВолчковСергейВолчков
Комментарии (6)Комментарии (6)
По словам Александра, главным героем фильма должен стать не сам Виктор Цой, а гроб с его телом.

По словам Александра, главным героем фильма должен стать не сам Виктор Цой, а гроб с его телом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Судьба фильма «Цой», который снимает известный режиссер, автор «Матильды», «Рока» и «Последнего героя» Алексей Учитель, оказалась под большим вопросом. Против картины взбунтовался сын легендарного музыканта. Александр Цой направил официальное письмо первым лицам России, чтобы запретить ее прокат в кинотеатрах. «КП-Санкт-Петербург» разбиралась в причинах конфликта.

Сам Александр Цой творчество Алексея Учителя называет «сомнительными фантазиями».

Александр Цой готов судиться с Алексеем Учителем, если это потребуется.

Александр Цой готов судиться с Алексеем Учителем, если это потребуется.

Фото: Андрей ГАШЕВ

- У меня к этому фильму, скажем так, есть претензии и морального и юридического характера, - рассказал музыкант корреспонденту «Комсомолки». – Я был против его создания с самых первых версий сценария, которые мне показали. Но создатели фильма не один год игнорируют прямые возражения насчет его содержания. Рассказанная в нем история - полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это знаю точно, потому что я там был. Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях. Большинства людей, которых предлагают угадать в персонажах фильма, уже нет с нами. Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь.

По словам Цоя-младшего, создатели фильма выходили с ним на связь на ранних этапах работы над картиной.

Значительная часть фильма посвящена путешествию автобуса с телом Виктора Цоя из Латвии в Ленинград.

Значительная часть фильма посвящена путешествию автобуса с телом Виктора Цоя из Латвии в Ленинград.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Они пытались договориться о сотрудничестве, лицензировать права на музыку, - вспоминает Александр. – Я, конечно, перед тем, как на все это соглашаться, запросил у них сценарий. Прочитал, ужаснулся, отказался участвовать. Представьте сами: я прихожу к вашим детям и говорю, что хочу снять фильм про ваш гроб, вокруг которого крутится какая-то байка про ваших близких. Как вы отреагируете?

Этот вопрос, продолжает Александр, он несколько раз задавал самому Учителю, но тот на претензии не отреагировал.

- У нас было несколько разговоров, я прямым текстом говорил, что этот сценарий неприемлем, и кино по нему просто не нужно снимать, - признается музыкант. – Но складывалось впечатление, что меня просто не слышат.

Когда фильму выдали прокатное удостоверение, Цой-младший решил обратиться за помощью к юристам. Так совпало, что обращение поступило к первым лицам практически в день выхода трайлера злополучной картины. Его, кстати, Александр не смотрел – зато видел черновой монтаж, который только подтвердил его опасения в том, что проект снимать не стоило.

Ранее дату выхода фильма перенесли из-за коронавируса. Фото: кадр из фильма

Ранее дату выхода фильма перенесли из-за коронавируса. Фото: кадр из фильма

- Мы уже обратились за помощью к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой, - констатирует Александр Цой. – Посмотрим, как развернутся события дальше. Если придется, будем судиться. Но я сделаю все, что смогу, чтобы этот фильм в прокат не вышел.

Между тем отец Виктора Роберт Цой корреспонденту «Комсомолки» рассказал, что никаких обращений он не подписывал, но, тем не менее, к будущей картине Учителя тоже относится холодно.

- Я лично никаких телодвижений, никаких действий не принимаю, - отметил Роберт Максимович. – Мне показывали сценарий, я сказал, что там не так. Мне пообещали его поправить, но потом режиссер пропал и перестал выходить на связь.

Сам Алексей Учитель называет свой фильм притчей и предлагает дождаться релиза, а уж потом делать какие-то выводы.

Сам Алексей Учитель называет свой фильм притчей и предлагает дождаться релиза, а уж потом делать какие-то выводы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сам Алексей Учитель громкую новость предпочитает не комментировать.

- Я могу сказать одно – фильм в прокат выйдет точно, - подчеркнул режиссер. – Единственное – мы сдвинули дату проката, но не из-за всей этой истории, а из-за эпидемии коронавируса. Хотим дождаться, пока откроются все кинотеатры. Ну а по поводу того, что это неуважение памяти Цоя – это чушь собачья. Эти люди не видели фильм. Поэтому все их обвинения – полная ерунда.

По словам Учителя, фильм – не документальная лента, а притча, полностью вымышленная история. Впрочем, сам Виктор Цой в нем все-таки появится – причем самый настоящий. В беседе с корреспондентом «Комсомолки» режиссер отметил, что в картину войдут оригинальные документальные кадры с живой легендой рок-музыки, снятые им и его оператором более тридцати лет назад.

Алексей Учитель также порекомендовал «Комсомолке» обратиться за комментарием к его адвокату Константину Добрынину. Однако на момент публикации статьи связаться с Добрыниным не удалось.

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