«Представьте, я пришел к вашим детям и предлагаю им снять кино про ваш гроб»: Сын Виктора Цоя откровенно высказался о фильме Учителя «Цой»

По словам Александра, главным героем фильма должен стать не сам Виктор Цой, а гроб с его телом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Судьба фильма «Цой», который снимает известный режиссер, автор «Матильды», «Рока» и «Последнего героя» Алексей Учитель, оказалась под большим вопросом. Против картины взбунтовался сын легендарного музыканта. Александр Цой направил официальное письмо первым лицам России, чтобы запретить ее прокат в кинотеатрах. «КП-Санкт-Петербург» разбиралась в причинах конфликта.

Сам Александр Цой творчество Алексея Учителя называет «сомнительными фантазиями».

Александр Цой готов судиться с Алексеем Учителем, если это потребуется. Фото: Андрей ГАШЕВ

- У меня к этому фильму, скажем так, есть претензии и морального и юридического характера, - рассказал музыкант корреспонденту «Комсомолки». – Я был против его создания с самых первых версий сценария, которые мне показали. Но создатели фильма не один год игнорируют прямые возражения насчет его содержания. Рассказанная в нем история - полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это знаю точно, потому что я там был. Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях. Большинства людей, которых предлагают угадать в персонажах фильма, уже нет с нами. Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь.

По словам Цоя-младшего, создатели фильма выходили с ним на связь на ранних этапах работы над картиной.

Значительная часть фильма посвящена путешествию автобуса с телом Виктора Цоя из Латвии в Ленинград. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Они пытались договориться о сотрудничестве, лицензировать права на музыку, - вспоминает Александр. – Я, конечно, перед тем, как на все это соглашаться, запросил у них сценарий. Прочитал, ужаснулся, отказался участвовать. Представьте сами: я прихожу к вашим детям и говорю, что хочу снять фильм про ваш гроб, вокруг которого крутится какая-то байка про ваших близких. Как вы отреагируете?

Этот вопрос, продолжает Александр, он несколько раз задавал самому Учителю, но тот на претензии не отреагировал.

- У нас было несколько разговоров, я прямым текстом говорил, что этот сценарий неприемлем, и кино по нему просто не нужно снимать, - признается музыкант. – Но складывалось впечатление, что меня просто не слышат.

Когда фильму выдали прокатное удостоверение, Цой-младший решил обратиться за помощью к юристам. Так совпало, что обращение поступило к первым лицам практически в день выхода трайлера злополучной картины. Его, кстати, Александр не смотрел – зато видел черновой монтаж, который только подтвердил его опасения в том, что проект снимать не стоило.

Ранее дату выхода фильма перенесли из-за коронавируса. Фото: кадр из фильма

- Мы уже обратились за помощью к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой, - констатирует Александр Цой. – Посмотрим, как развернутся события дальше. Если придется, будем судиться. Но я сделаю все, что смогу, чтобы этот фильм в прокат не вышел.

Между тем отец Виктора Роберт Цой корреспонденту «Комсомолки» рассказал, что никаких обращений он не подписывал, но, тем не менее, к будущей картине Учителя тоже относится холодно.

- Я лично никаких телодвижений, никаких действий не принимаю, - отметил Роберт Максимович. – Мне показывали сценарий, я сказал, что там не так. Мне пообещали его поправить, но потом режиссер пропал и перестал выходить на связь.

Сам Алексей Учитель называет свой фильм притчей и предлагает дождаться релиза, а уж потом делать какие-то выводы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сам Алексей Учитель громкую новость предпочитает не комментировать.

- Я могу сказать одно – фильм в прокат выйдет точно, - подчеркнул режиссер. – Единственное – мы сдвинули дату проката, но не из-за всей этой истории, а из-за эпидемии коронавируса. Хотим дождаться, пока откроются все кинотеатры. Ну а по поводу того, что это неуважение памяти Цоя – это чушь собачья. Эти люди не видели фильм. Поэтому все их обвинения – полная ерунда.

По словам Учителя, фильм – не документальная лента, а притча, полностью вымышленная история. Впрочем, сам Виктор Цой в нем все-таки появится – причем самый настоящий. В беседе с корреспондентом «Комсомолки» режиссер отметил, что в картину войдут оригинальные документальные кадры с живой легендой рок-музыки, снятые им и его оператором более тридцати лет назад.

Алексей Учитель также порекомендовал «Комсомолке» обратиться за комментарием к его адвокату Константину Добрынину. Однако на момент публикации статьи связаться с Добрыниным не удалось.

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