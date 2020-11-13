Пространство креативных и цифровых индустрий откроется в СПбГУПТД 20 ноября. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна 20 ноября 2020 года откроется уникальное пространство «Точка кипения – ПромТехДизайн». Для разработки проектов помещений были привлечены студенты Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД и их преподаватели.

ЭкспоТочка

Невозможно заниматься вопросами цифрового дизайна и не производить соответствующий контент. Поэтому команда «Точки» сразу заложила дополнительный смысл в свое пространство – возможность организации выставок, показов и мультимедийных ивентов. Между собой члены команды называют свой проект «ЭкспоТочкой».

Было приложено максимум усилий для сохранения полезной площади непростого помещения с массивной колоннадой по центру. Благодаря этому основное пространство «Точки кипения - ПромТехДизайн», несмотря на не очень большую площадь в 270 кв.м., сможет одновременно принимать не менее четырех мероприятий (от 30 до 200 человек) и создавать соответствующую своей аудитории атмосферу. Общая же площадь пространства составила 450 кв.м.

Особая роль отводится большому многофункциональному светодиодному экрану, который выполняет несколько функций: интерьерную, смысловую (демонстрация презентационных материалов) и выставочную. Помочь совмещать разные форматы работы и мероприятий поможет система освещения пространства с дистанционным зональным программированием и управлением.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Целевая аудитория

Объекты, предназначенные для цифрового мира, становятся более качественными и сложными. Они требуют специфических знаний и кооперации. Виртуальные же проекты часто выступают потребителями оцифрованных предметов культуры и искусства.

Авторы цифрового контента, дизайнеры и творцы получат отличное современное решение для представления своих работ, а интерьер пространства никогда не замрет и будет живым участником «Точки кипения – ПромТехДизайн».

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Целевая аудитория «Точки кипения – ПромТехДизайн» - представители всех сфер, связанных с разработкой дизайна изделий в самом широком диапазоне - от украшений и одежды, до промышленных изделий и производственных помещений, изделий полностью виртуального мира, таких как игры и галереи, цифровые образы и аватары, виртуальная одежда и виртуальное искусство.

Приглашаем вас на открытие пространства: регистрация на сайте СПбГУПТД.