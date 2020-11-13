«Ведет себя, как чемпион»: националист и боец ММА Вячеслав Дацик вышел на свободу

Вячеслав Дацик освободился по УДО. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, известный также как «Рыжий Тарзан», в очередной раз вышел из тюрьмы. Теперь – из исправительной колонии № 3 в поселке Форносово, куда он попал в конце прошлого года за попытку незаконно пересечь границу с Эстонией. Об освобождении Рыжего Тарзана сообщила его супруга Светлана, выложившая совместную с ним фотографию в свой Instagram.

- Первое фото после освобождения! – подписала она трогательный снимок.

Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» адвокат Дацика Феликс Яковлев, в колонии его подопечный времени даром не терял – активно занимался спортом и даже стал победителем тюремного чемпионата по подъему гирь. «Одним словом, ведет он себя, как чемпион – как, впрочем, и всегда», - добавил Яковлев.

Фирменную прическу Дацик сохранил, а вот пышной бороды, похоже, лишился. Фото: https://www.instagram.com/svetlana__datsik/

По словам еще одного адвоката Рыжего Тарзана, Натальи Крамарец, настроение у ее подопечного шикарное. За неполный год, проведенный в колонии, Дацик ухитрился получить два поощрения за хорошее поведение и теперь безумно доволен и самим собой и решением суда, согласившегося на УДО.

- Сейчас Вячеслав планирует серьезно уйти в спорт, - отмечает Крамарец. - У него уже заключено несколько контрактов, первый бой будет в декабре в Москве. С кем - пока не знаю, известно лишь, что это будет какой-то нерусский спортсмен. В целом, Вячеславу сейчас нужно активно тренироваться, набирать форму. И сам он горит этой идеей - вернуться к состязаниям. Поэтому, думаю, никаких эпатажных выступлений от него можно не ждать.

Напомним, у Вячеслава Дацика очень богатая биография. Он известен прежде всего своими эпатажными поступками: серией ограблений салонов сотовой связи, бегством из психиатрической лечебницы, «рейдами» против проституток и так далее. Последняя выходка – попытка на резиновой лодке уплыть в Эстонию – закончилась для него очередным тюремным заключением. На свободу Дацик вышел по условно-досрочному – согласно изначальному решению суда, он должен был провести в колонии еще как минимум месяц.