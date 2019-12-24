2019-12-24T18:35:30+03:00
Происшествия

Петербургского бойца и ультранационалиста Вячеслава Дацика поймали на границе с Эстонией

Он пытался попасть в Нарву на надувной лодке
Петр КИБЕР
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Вячеслава Дацика поймали в Ивангороде при попытке пересечь эстонскую границу.Вячеслава Дацика поймали в Ивангороде при попытке пересечь эстонскую границу.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Подзабытый на время скандально известный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик вновь оказался в центре внимания прессы. На этот раз он не гонял голых проституток по улицам и не устраивал драк, а тихо-мирно пытался уплыть на лодке в Эстонию. За этим занятием его и застали пограничники.

- Вячеслав Дацик задержан в Ленинградской области на границе России и Эстонии за попытку переплыть на лодке реку Нарву, по которой проходит граница двух государств, - пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 23 декабря вечером, когда стемнело, Дацик и его спутник сели в лодку на российской стороне в Ивангороде и поплыли по реке. Но течение оказалось сильным и марш-бросок не удался. Задержавшим его пограничникам Дацик заявил, что лишь хотел приятелю помочь попасть в Эстонию.

В настоящее время Рыжий Тарзан с другом задержаны и доставлены в полицию. Им грозит уголовное дело за незаконное пересечение госграницы.

Удивительно, но это не первое подобное «путешествие» Дацика. В 2010 году он сбежал из психиатрической клиники и за два дня на весельной лодке доплыл до Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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