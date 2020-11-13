Ужесточение карантинных ограничений в Ленинградской области с 16 ноября 2020 года: новые районы в «красной» зоне, ограничение плановой медпомощи и закрытие всех ресторанов в 23:00

Вслед за Петербургом ужесточает карантинные нормы и Ленинградская область. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус наступает не только на Санкт-Петербург, но и на ближайшего соседа 5-миллионного мегаполиса. Вслед за Александром Бегловым новые меры ввел и Александр Дрозденко. Ужесточение карантинных ограничений в Ленинградской области водится с 16 ноября 2020 года.

- В «красной» зоне теперь плюс два новых района, список выглядит так: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Тосненский и Тихвинский, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Отметим, что в «красную» из «желтой» зоны перешли как раз два последних района. И это важно в свете оказания медицинской помощи. И в обеих зонах плановая помощь в стационарах будет оказываться лишь в экстренных случаях. Но в красной зоне отменяются плановые приемы и в поликлиниках. Помощь здесь окажут только в экстренном порядке, а в обычном режиме остаются работать лишь стоматологи и акушеры-гинекологи.

Коснулись ограничения и «зеленой» зоны. Здесь ограничили вместимость кинотеатров 50% мест и то при обязательном использовании масок.

Далее идут изменения для всей Ленинградской области в целом:

- дети могут не посещать детский сад по заявлению родителей, при этом за ними сохраняется место, а оплата за данный период не взимается;

- льготным категориям учеников школ 1-11 классов в случае перехода на дистанционку по заявлению родителей будет предоставлен сухой паек;

- кафе и рестораны будут закрываться в 23:00, а с 23:00 до 06:00 смогут работать только на доставку еды или навынос.

Есть изменения и по проведению банкетов, застолий, торжественных регистраций в ЗАГСах, новогодних праздников в общественных местах и заведениях общепита. Теперь количество участников ограничено 18-ю и при обязательном использовании средств защиты органов дыхания.

Новые меры действуют бессрочно, до нового изменения в постановлении, а посему отметить Новый год в ресторане не получится ни в Ленобласти, ни в Петербурге.