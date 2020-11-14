От бумажного билета – к смарт-карте: Как метро Санкт-Петербурга изменилось за 65 лет

15 ноября 2020 года Петербургский метрополитен отмечает 65-летие. Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Петербургский метрополитен празднует юбилей: 15 ноября ему исполняется ровно 65 лет. Сегодня подземка Северной столицы – это 72 станции на пяти линиях, которые протянулись на 124,8 километра и сплелись в семь пересадочных узлов; это 83 вестибюля, в которых жужжит 301 эскалатор и 30 травалаторов; это шесть эксплуатационных депо и 18 000 сотрудников. А ведь еще недавно на входе в немногочисленные ленинградские станции метро у пассажиров проверяли бумажные билетики, словно в театре.

1955 – 1965 ГОДЫ

Руководитель: Иван Сергеевич Новиков

Открыли 19 станций: «Автово» – «Площадь Ленина», «Парк Победы» – «Петроградская»

Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Петербургское-ленинградское метро начиналось с восьми станций «красной» линии – участка от «Площади Восстания» до «Автово».

– Главной задачей было связать железнодорожные вокзалы Ленинграда с мощной рабочей окраиной – Автово и Кировским заводом, – объясняет исследователь петербургского метро, инженер-тоннельщик Дмитрий Графов.

Сейчас сложно поверить, что изначально ленинградские метростроители были вооружены лишь лопатами и отбойными молотками. Но еще до сдачи первой станции, в 1949 году, Кировский завод построил первый советский тоннелепроходческий щит.

Станции открылись 15 ноября 1955 года. Исключением стала «Пушкинская»: из-за сложностей со строительством наклонного хода ее сдали чуть позже, в апреле 1956-го. Кстати, Пушкин работы Аникушина, который украшает станцию, стал первым подземным памятником во всем СССР.

Турникеты на «Нарвской». Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Десятилетка выдалась богатой на эксперименты. Сдвоенная станция «Технологический институт», открытая в 1961-ом, и сейчас остается самой удобной для пересадок в городе: проектировщики рассчитали, что большинство пассажиров едет именно с севера на юг или с юга на север, поменяли платформы местами – и не прогадали.

Тогда же открылся «Парк Победы» – первая в мире станция закрытого типа. В народе такие станции с дверьми вместо боковых платформ прозвали «горизонтальными лифтами».

– Она была максимально дешевая и простая в исполнении, при этом безопасная, – рассказывает эксперт. – Тогда даже всерьез рассматривали отказ от эскалаторов в пользу огромных лифтов на 30 человек, на «Парке Победы» предлагали соорудить две или три шахты. Но воплощать идею не стали, так как поняли, что это может быть небезопасно. Со временем отказались и от станций закрытого типа, которых соорудили всего 10 штук: опыт показал, что они хоть и дешевле в строительстве и отделке, но из-за дверей на электроприводе дороже в эксплуатации. Да и остановка на этих «горизонтальных лифтах» требовала дополнительного времени, которое в течение дня складывалось в минуты.

На первых станциях метро о толкучке не шло и речи. Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Первые поезда метро состояли всего из четырех вагонов. Причем вагоны эти весили свыше 40 тонн каждый и были настолько крепкими и живучими, что и сегодня продолжают служить пристройками и баньками на дачах петербуржцев.

– Были и минусы: тяжелые вагоны оказывали большее воздействие на пути, их трясло, скорость была небольшой, а вентиляция осуществлялась через простые отверстия в потолке, – отмечает Графов. – Было даже предписание, чтобы составы не тормозили на перегоне между «Невским проспектом» и «Горьковской», который идет под уклоном: при полной загрузке из-за своей тяжести они могли просто не вскарабкаться на эту горку.

Популярностью особой метро до начала 60-х не пользовалось, ведь развито оно было слабо. А потому немногочисленные пассажиры могли покупать бумажные билетики в кассах и затем демонстрировать их дежурному. Дежурный, в свою очередь, надрывал билетик, как в трамвае, и пропускал пассажира. В нынешний час пик такое и не представить!

Депо «Автово». Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

В 1958-ом в подземке появились первые турникеты. Они напоминали заводские вертушки в форме буквы «Ф» и принимали жетоны. Правда, в ходу «подземная валюта» была совсем недолго: уже в 1961-ом турникеты перешли на пятикопеечные монеты. Ими пассажиры Ленинградского метрополитена расплачивались за проезд вплоть до 1991 года.

Кстати, «трехногие» турникеты появились в метро далеко не сразу. На станциях вплоть до конца 90-х широко использовали «хлопушки», знакомые современные детям разве что по мультфильму «Ну, погоди!». А сегодня турникеты охотно принимают и банковские карты, и оплату через смартфон.

1965 – 1976 ГОДЫ

Руководитель: Владимир Георгиевич Аверкиев

Открыли 15 станций: «Дачное» (ныне ликвидирована), «Выборгская» – «Академическая», «Купчино» – «Московская», «Ломоносовская» – «Василеостровская»

Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

В этом десятилетии метро обзавелось третьей линией метро, первые станции которой начали открываться в 1967 году. Объем перевозок перевалил за один миллион пассажиров в сутки. Машинисты начали управлять поездами по одному, без помощника. Менялся и конструктив станций.

– Появились уникальные односводчатые станции, без колонн и пилонов, – такие, как «Площадь Мужества». Всего их у нас 15 – и больше именно в таком конструктиве и в таких слабых грунтах найти на постсоветском пространстве невозможно, – отмечает специалист. – Проектировщики переживали, выдержит ли единственный свод нагрузку, провели физическое моделирование в масштабе 1:40. Но результаты оказались в достаточной степени положительными.

Раньше электрички состояли всего из четырех вагонов. Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Правда, на «Площади Мужества», вернее под ней, пришлось столкнуться с другой проблемой – размывом. Во время строительства нового участка линии в 1974 году на глубине 90 метров, на перегоне «Площадь Мужества» – «Лесная», метростроители наткнулись на плывун – подземный поток, несущий воду и слабый грунт вперемешку с валунами. Качественно заморозить его не получилось, вода стала поступать в тоннели, на улицах и домах в районе строительства появились трещины. Чтобы продолжить строительство и успеть к сроку, впервые в мировой практике метростроения задействовали жидкий азот.

Однако спустя 20 лет, в 1995-ом, тоннели перегона вновь дали течь, начали проседать, из-за чего их пришлось закрыть и затопить. Движение здесь возобновилось лишь в 2004 году.

1976 – 1990 ГОДЫ

Руководители: Алексей Тимофеевич Денисов, Владимир Михайлович Капустин, Виктор Алексеевич Елсуков

Открыли 18 станций: «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект», «Гражданский проспект» и «Девяткино» (до 1992 года – «Комсомольская»), «Черная речка» – «Проспект Просвещения», «Приморская», «Рыбацкое» – «Пролетарская», «Улица Дыбенко» – «Площадь Александра Невского – 2»

Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Метро перевозит два миллиона человек в сутки. Справиться с таким потоком помогает автоматика. Все станции оснащают световыми информационными указателями и современными часами с посекундным отсчетом времени, а за пассажирами от вестибюля до платформы следят первые камеры.

«Автово». Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

– К 1981 году щитовая техника позволила поставить мировой рекорд по скорости проходки тоннеля метро – 1250 метров за месяц. Этот рекорд установили при проходке тоннеля у станции «Удельная», – добавляет Графов. – Эта цифра еще тогда дух захватывала: больше километра за месяц никто никогда не строил ни у нас, ни за рубежом. Но, что удивительно, рекорд не побит никем в мире до сих пор.

1990 - 2020 ГОДЫ

Руководитель: Владимир Александрович Гарюгин

Открыли 21 станцию: «Парнас», «Зенит» и «Беговая», «Спасская» – «Лиговский проспект», «Шушары» – «Комендантский проспект»

Современная схема метро. Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Ленинградский метрополитен имени и Ордена Ленина переименовали в Петербургский. Теперь умные системы следят не только за состоянием подземки и подвижного состава, но даже за здоровьем машиниста (впервые такая система под названием «Штурман» заработала на четвертой «оранжевой» линии). Жетоны почти вытеснили смарт-карты и смартфоны, вслед за которыми в подземку спустились и первая мобильная связь и Интернет. Все станции приспособили для маломобильных пассажиров.

Но не одним позитивом живет подземка последние 30 лет. В 1996 году в поезде на перегоне между «Площадью Ленина» и «Выборгской» произошел первый в постсоветском Петербурге и петербургском-ленинградском метро теракт. Взрывчатка травмировала одного пассажира. Следующий теракт прогремел в 2017 году, его жертвами стали 15 пассажиров. После трагедии усилили досмотровый контроль пассажиров, начали выборочные проверки в сканирующих устройствах по аналогии с аэропортом, а ранее все входные зоны станций оборудовали металлодетекторами.

Большинство станций подземки стали произведением искусства и открытием своего времени. Фото: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Новое время подарило метрополитену самую глубокую станцию в России – «Адмиралтейскую», она расположена в 86 метрах от поверхности. А пара «футбольных» станций «Беговая» и «Зенит» стали одними из первых в стране, построенных по передовому методу top down («сверху вниз»). Позднее к ним присоединилась и «Дунайская». Новая технология позволила петербургским метростроителям справиться с главной проблемой – слабыми водонасыщенными грунтами – и сооружать станции на небольшой глубине.