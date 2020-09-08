В протечках на «Дунайской», «Беговой» и «Зените» обвинили строителей и документацию

Воду называют верным спутником петербургского метро, но, по словам экспертов, лужи под ногами и мокрые стены в рамки нормы уже не вписываются Фото: Артем КИЛЬКИН

Станция метро «Дунайская» в Санкт-Петербурге открылась в составе Фрунзенского радиуса 3 октября 2019 года. Футбольный тандем «Беговой» и «Новокрестовской» («Зенит») начал свое большое плавание 26 мая 2018-го. С тех пор на станциях замечают протечки. В чем причина? И делают ли ответственные за это структуры что-нибудь или только воду в ступе толкут? Спросили у компетентных.

ЭТО НОРМА?

Позицию Петербургского метрополитена, Комитета по транспорту, «Метростроя» и Комитета по транспорту в вопросе подтекающих станций единолично выразил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

– Незначительные водопроявления через железобетонные конструкции являются нормой в подземных сооружениях, это некритично, – пояснили в ведомстве. – Для водоотведения предусмотрены лотки, зонты и прочие сложные технические решения.

Основным попутчиком метростроения, несмотря на весь технический прогресс, воду – особенно в петербургских водонасыщенных грунтах – называют и специалисты-инженеры. Но пугаться этого не стоит: главное не пускать протечки на самотек.

«Дунайская» Фото: Артем КИЛЬКИН

– Похожие проблемы были и в советское время: станции могли сдаваться с незначительными недоделками и временными решениями, и, пока пассажиры начинали пользоваться новой станцией, под платформой еще могли идти работы, – объясняет исследователь петербургского метро, инженер-тоннельщик Дмитрий Графов. – В этом плане «Дунайская», «Новокрестовская» и «Беговая» ничем не отличаются от станций, построенных несколькими десятилетиями раньше.

Правда, лужи под ногами и мокрые стены, заметные пассажиру, в рамки нормы все же не вписываются.

КАК ЭТО БЫЛО?

Обычно пассажиры замечают следы протечек в эскалаторных тоннелях. Для станций глубокого заложения, коих в Петербурге подавляющее большинство, это закономерно, ведь именно в этой толще грунта воды больше всего. Но «Дунайская», «Новокрестовская» и «Беговая» не такие.

– Это станции мелкого заложения, они располагаются на глубине 20 метров от поверхности земли в самых неблагоприятных условиях: «Беговая» – в тиксотропных грунтах (склонных к разжижению и превращению в состояние плывуна – такого, что размыл перегон между «Площадью Мужества» и «Лесной». – Прим. ред.), «Новокрестовская» – на намывной территории, «Дунайская» – в грунтах с существенным слоем водонапорного песчаника, – поясняют в КРТИ.

Фактически, станции расположились в самых слабых грунтах целиком. Кроме того, строили их открытым способом, который называют располагающим к протечкам. Если в Москве в котлованах соорудили больше половины станций метро, то в сыром Петербурге таких до недавних пор было всего три: «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов» и «Автово».

«Беговая» Фото: Артем КИЛЬКИН

– На «Автово» были серьезные водопроявления под стать «Дунайской»: лет 15 назад текло достаточно сильно, – отмечает Графов. – В результате в 2006 году станцию закрыли на ремонт, который занял шесть лет (в том числе и потому, что станция – памятник, и много времени ушло на воссоздание архитектурных элементов). Всю декоративную облицовку сняли, и по ночам за просверленные стенки закачивали специальный химический раствор, который оттеснял воду.

Правда, строительство «Беговой», «Дунайской» и «Зенита» к классическому открытому способу отнести нельзя: вырыть котлованы в жидких грунтах и на намыве просто не получилось бы. Пришлось применить новую для российского метростроения технологию top-down в сочетании с методом «стена в грунте». Ранее эту пару применяли по соседству при строительстве Лахта-центра.

– Сначала строители создают будущие стены станции, не раскапывая никакого котлована: прямо в грунте заливаются вертикальные бетонные стены глубиной в 10 этажей, – объясняет Графов. – Получается будущая коробка станции. Затем ее защищают потолком. И только потом под потолком начинают вытаскивать грунт.

КТО ВИНОВАТ?

Выйти сухими из воды пока не удается ни строителям станций, ни их проектировщикам. Так, специалист по подземным сооружениям Николай Кулагин подчеркивает, что «проектные решения для того, чтобы не допустить водопроявлений, заложены были, вот только они предусматривали нормальную работу строителей». Об этом же говорит и проектировщик – Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

– В данном случае это просто недоделки строителей, – заявляет руководство «Ленметрогипротранса». – Не успели к сроку, некачественно сделали гидроизоляцию. Теперь вовсю постфактум поправляют: нагнетают растворы – и воды становится значительно меньше. Так что, в принципе, ничего криминального здесь нет. Ведь все станции до единой текут, так или иначе.

«Новокрестовская» («Зенит») Фото: Артем КИЛЬКИН

В свою очередь, в Смольном пеняют на новизну технологии и на документацию.

– На основании проведенного анализа, при использовании метода top-down в следующих проектах в проектно-сметную документацию будут внесены корректировки, – оговорились в КРТИ. – Они исключат избыточное водопроявление.

Возможно, дело в самом решении построить станции неглубокого заложения. Они выходят дешевле и сооружаются быстрее. Но не растворится ли вся экономия в постоянной борьбе с протечками?

– Пройдет пять-семь лет – и метрополитен сможет сам сделать выводы, – говорит Графов. – Водопроявления в таких слоях грунта ожидаемы в больших объемах, а потому требуются дополнительные ресурсы для отвода воды, обслуживания насосов, выхода технических специалистов. Но мелкое заложение было продиктовано большой экономией времени строительства. Получилось ли сэкономить ресурсы на эксплуатации в долгосрочной перспективе, покажет только время.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ну, а пока метростроители, памятуя о том, что под лежачий камень вода не течет, продолжают устранять недоделки в рамках гарантийных работ. За свой счет «Метрострою» придется устранять все нарекания к станциям в течение первых пяти лет после их ввода в эксплуатацию.

– На станциях устраняются замечания, зафиксированные в ходе приемки их во временную эксплуатацию, – поясняют в «Петербургском метрополитене». – На лестничном спуске вестибюля №2 станции «Дунайская» ликвидируют водопроявления и монтируют панели облицовки потолка пассажирской зоны. Закончить эти работы планируют к 15 сентября. Аналогичные работы проводятся на станции «Зенит».

Как отмечают в КРТИ, гидроизоляционный раствор уже дал эффект: «интенсивность и частота водопроявлений практически сведена к нулю».

– Станции похожи, грунты похожи, но сочетания условий, в которых размещены и работают сооружения, везде разные, – добавляет Графов. – Поэтому трудно сказать, сколько времени займет борьба с протечками и сколько это будет стоить.

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