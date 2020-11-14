Жители Красносельского района недовольны работой администрации Фадеенко

У жителей Красносельского района накопилось много вопросов к местному руководству. Фото: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/

В Красносельском районе Петербурга горожане выражают недовольство работой местной администрации. Как следует из сообщений в некоторых СМИ, чиновники приступают к непосредственным обязанностям только после вмешательства высшего руководства, чем, вероятно, и вызвано недовольство горожан. Их критика касается вопросов благоустройства района, его чистоты и непосредственно работы чиновников.

Петербуржцы из Красносельского района города, судя хотя бы по постам в соцсетях, неудовлетворительно оценивают работу главы местной администрации Олега Фадеенко и его подчиненных. Горожане обсуждают в группе и вопросы расходования бюджетных средств, и вопросы содержания придомовых территорий, и благоустройства района.

Например, в одном из случаев администрацию Красносельского района упрекнули в возможном нецелевом расходовании бюджетных средств. Один из жителей заметил, что при уборке в большинстве случаев задействуются отряды волонтеров, а чем в это время заняты городские службы – неизвестно. В связи с этим у комментатора возник вопрос о том, почему ответственность за уборку и состояние района перекладывается на простых граждан и куда расходуются в таком случае бюджетные средства.

Вопрос про волонтеров. Фото: СОЦСЕТИ

В другом случае претензии петербуржцев касались наличия в Красносельском районе незаконных свалок. Один из комментаторов подчеркнул, что несанкционированные склады мусора копятся здесь в течение нескольких лет, при этом чиновники проблему, очевидно, не решают. Несмотря на то, что пресс-служба администрации района в ответе сообщила о постоянной работе в этом направлении, недовольство граждан говорит о том, что проблема стоит на месте.

Вопрос про свалки. Фото: СОЦСЕТИ

На поздравление Олега Фадеенко с 4 ноября петербуржцы также отреагировали негативно, предложив ему вместо публикации постов, заняться своими непосредственными обязанностями вместо предоставления отписок в ответ на жалобы жителей Красносельского района.

К благоустройству много вопросов. Фото: СОЦСЕТИ

Вопросы к работе команды Фадеенко у жителей Красносельского района возникли давно. Как показывают сообщения в СМИ, разбирать жалобы местных жителей администрация Красносельского района начинает только после того, как на проблему обращает внимание губернатор Петербурга. Один из таких вопросов удалось решить только после прямого обращения пожилой петербурженки к Александру Беглову.