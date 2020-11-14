Иван Краско о выходе Дмитрия Хрусталева из комы: «Я рад, что ему стало легче»

Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В больницу №40 Курортного района Санкт-Петербурга днем 14 ноября госпитализировали соведущего Ивана Урганта Дмитрия Хрусталева. По одной из версий, артисту резко стало плохо, его отправили в реанимацию. Уже ближе к ночи появились новости, что состояние Дмитрия улучшилось, его вывели из искусственной комы. Не исключено, что первопричиной недомогания шоумена стал коронавирус. Однако точный диагноз пока не называется: врачи изучают общую клиническую картину и не делают однозначных выводов. Народный артист России, который с малых лет знаком с Иваном Ургантом, переживает за состояние 41-летнего Хрусталева. Узнав новости о выходе Дмитрия из комы, он поделился своими эмоциями с "КП-Петербург".

- Я слышал, что Дмитрий Хрусталев попал в больницу, - рассказал Иван Краско "КП-Петербург". - Я сам переболел этой инфекцией. Никогда непонятно, как она себя проявит. Но диагноз еще не точный. Я очень рад, что Дмитрию стало лучше. Надеюсь, все будет хорошо. Он хороший парень.

По словам Ивана Краско, он следит за шоу Ивана Урганта и знает Дмитрия Хрусталева. Коронавирус сейчас - одна из версий госпитализации Хрусталева в больницу Сестрорецка.

- Пользуюсь своей усталостью, - поясняет Краско. - Пока в театр рано возвращаться. Думаю, это произойдет через две недели.

Напомним, что Дмитрий Хрусталев родился и вырос в Санкт-Петербурге, но последние годы живет и работает в Москве. В городе на Неве у соведущего Урганта есть близкие родственники. Когда его состояние ухудшилось, он как раз находился у них.

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