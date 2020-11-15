Пять «резиновых» квартир нашли полицейские в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Всего полицейские задержали 27 человек. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Там, где есть густонаселенные кварталы новостроек, найдутся и резиновые квартиры. Чтобы выявить нелегальных жильцов, петербургские полицейские отправились в рейд по Выборгскому району. В результате проверили более 3 тысяч квартир. Пять из них действительно были буквально утрамбованы нарушителями миграционного режима.

Такие квартиры, как правило, комфортом не отличаются: вместо кроватей – матрасы, выложенные, как нары, над ними веревки, на которых сушится белье, и разбросанные повсюду упаковки и остатки еды.

- Вы здесь зарегистрированы? – интересуется полицейский у одного из жильцов.

- У меня раньше другой был, я недавно пришел сюда, - путано и растерянно отвечает выходец из ближнего зарубежья.

Всего полицейские проверили порядка 3 тысяч квартир. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

После проверки документов, страж порядка командует: «Выключайте свет, закрывайте дверь, выходим». На улице мигрантов обыскивают и сажают в полицейскую машину.

- Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов, - пояснили в пресс-службе регионального полицейского главка. - В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами.

Рейды прошли в густонаселенном районе с новостройками. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Всего в рейд по Выборгскому району отправились 70 участковых. Стражи порядка обнаружили около 350 квартир, сдаваемых хозяевам. Законность аренды вызвала у полицейских вопросы. Кроме того, в общей сложности было выявлено 27 нелегальных мигрантов, незаконно проживающих в Петербурге. Все они привлечены к административной ответственности.