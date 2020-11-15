Милые чудища и волшебная музыка: в Новой Голландии открылся каток

Каток на острове работает каждый день Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что пока еще на дворе середина ноября, петербуржцы уже могут окунуться в зимнюю сказку. На Новой Голландии в эти выходные открылся каток. То ли прошлая теплая зима повлияла, то ли весенняя самоизоляция, но жители так рвались на лед, что билеты раскупали за сутки.

- Друзья, все билеты на каток на сегодня распроданы, - сообщили организаторы массовых катаний в своих соцсетях.

Организаторы предлагали петербуржцам окунуться в сказочный мир Фото: Олег ЗОЛОТО

Атмосфера оказалась действительно оказалась волшебной – вместе с гостями, которых, к слову, было меньше, чем обычно, катались черно-белые персонажи, которые были не прочь сфотографироваться со всеми желающими.

- Все выходные мы будем кататься под музыку из самых волшебных кинофильмов, собранных в единый саундтрек, - восклицают организаторы. - Сцена перед катком превратилась в портал в сказочный лес. Здесь живут милые чудища, которых придумали петербургские художники.

Каток работает каждый день Фото: Олег ЗОЛОТО

Если кто-то не успел прокатиться по Новой Голландии в эти выходные – переживать не стоит. Каток будет работать до 14 марта. Специальный лед не тает до +10 градусов, поэтому весна любителям коньков не помеха. Как и раньше, катания здесь будут проходить по сеансам, каждый из которых длится час.

Чудища с удовольствие фотографируются с гостями Фото: Олег ЗОЛОТО

Каток работает ежедневно, открывается в 10 утра. До 15.00 он работает по вполне комфортным ценам – 190 рублей за сеанс. С 16.00 до 21.00 цена вырастает до 290 рублей. В выходные стоимость составляет 390 и 490 рублей соответственно, а в праздничные дни – 500 рублей весь день вне зависимости от времени сеанса. Однако есть приятный бонус для родителей: дети до 7 лет смогут покататься здесь всего за 50 рублей.

Организаторы катаний предупреждают, что на каток допускаются только гости в медицинских масках.