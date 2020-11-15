«Это лажа»: Доктор медицинских наук усомнился в диагнозе Дмитрия Хрусталева

Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз Фото: Иван ВИСЛОВ

За состоянием здоровья соведущего Ивана Урганта Дмитрия Хрусталева следила вся страна. Шоумен ехал в такси по Санкт-Петербургу к своей матери, когда ему резко стало плохо. Артист потерял сознание и водитель отвез его в больницу № 40, где он провел одну ночь. За это время, как сообщали, Хрусталев успел впасть в кому и выйти из нее. на следующий день медики его отпустили домой к матери, которая живет в Курортном районе. По Сети прокатилось множество слухов о причинах ухудшения здоровья. Все мифы решил развеять сам Хрусталев, но этим он, кажется лишь подлил масло в огонь.

«Предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления», - сообщил Дмитрий Хрусталев в соцсетях. - «Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента. Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством», артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график, и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!»

Дмитрий Хрусталев, как сообщалось, был в коме Фото: Олег ЗОЛОТО

«КП-Петербург» попросила прокомментировать диагноз Дмитрий Хрусталева доктора медицинских наук, врача-диетолога, основателя «Клиники коррекции веса» Алексея Ковалькова.

- Все, кто имеет заработок, они не занимаются дурацкими диетами, они отправляются в клиники диетологии, в Москве их штук 5-6 официальных. Одна из них государственная, бесплатная, - пояснил «КП» Алексей Ковальков. - Поэтому я думаю, что Хрусталев не стал бы экспериментировать на себе на каких-то диетах, он бы обратился к профессионалам. И в этом случае все было бы замечательно. Я думаю, что это, скорее всего, это коммерческий ход.

- Сообщалось, что он был в коме...

- В коме был, а потом сказал, что на диете был. Все звезды худеют или у Маргариты Королевой или в нашей клинике. Поэтому говорить о том, что они сами диеты использовали - это полный бред.

- Дмитрий Хрусталев назвал диагноз - «лекарственная несовместимость на фоне переутомления».

- Лекарственная несовместимость возможна, но это уголовная ошибка врача. Есть лекарства, которые несовместимы между собой. Это написано в справочнике по лекарственным веществам. Если врач назначает такие лекарства, это его ответственность, причем уголовная - до 4 лет тюрьмы. Может обернуться и непреднамеренным убийством или нанесением тяжелых увечий. Никакой врач на это не пойдет. Они все знают это. Тем более, на фоне переутомления. Извините, какое переутомление, может быть, когда все концерты и выступления отменяются из-за коронавируса? Снимаются сейчас только на телевидении. Я сам был ведущим передач на протяжении 20 лет, знаю, что такое переутомление. Но, извините, списывать все на переутомление, тем более на диету... это чистой воды, если сказать по-русски, лажа.

- Вы считаете, что у артиста другой диагноз?

- Скорее всего, диагноз не такой. Дмитрия наверняка достали уже вопросами, что случилось, вот он и ответил. Главное, поймите принцип: все знаменитые люди худеют у диетологов. И чаще всего у одних и тех же, раскрывать фамилии звезд и подробности мы не можем.

- Что могло произойти при такой клинической картине?

- Это тысячи вариантов: от микроинсульта до обморожения.

Между тем, в комментариях под постом Дмитрия Хрусталева люди желают артисту здоровья. В то, что это возможный пиар, мало кто верит.

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