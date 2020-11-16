Замедляя время: Как продлить срок службы металлических изделий

Компания «Цикер» рассказала о новом способе защиты металла от коррозии. Фото предоставлено пресс-службой КВЦ «Экспофорум».

Санкт-Петербург славен белыми ночами, величественной архитектурой, достижениями в культуре и науке и, конечно, капризным климатом. Дождь и ветер - неотъемлемая часть жизни в городе на Неве, которая влияет на все сферы. Важнейшая из них - строительство. Из-за высокой влажности металлические конструкции подвержены активной коррозии. Ржавчина безжалостно съедает мосты и тоннели, технические строения, гидросооружения, опоры ЛЭП, трубопроводы, сваи, ограждения и другие изделия из металла. Чтобы противостоять этому, требуются все более эффективные способы защиты.

УДОБНО И ПРОСТО

Нестандартное решение проблемы нашла российская компания «Цинкер». Предприятие изобрело цинкирующее покрытие, которое замедляет негативное воздействие времени и влаги на металл.

- Способы защиты от коррозии обычно подразделяются на барьерные, ингибиторные и протекторные. Последние считаются наиболее эффективными, - рассказывает генеральный директор ООО «Цинкер» Василий Бочаров. - Цинкирующий состав, разработанный нашей компанией, действует именно по такому принципу. Он наносится на металл, обеспечивая электрохимическую защиту от коррозии.

Генеральный директор ООО «Цинкер» Василий Бочаров. Фото предоставлено компанией «Цинкер».

При этом цинкирование гораздо удобнее и проще, чем другие виды защиты. Состав класса Zinker является самостоятельным покрытием, уникальный запатентованный полимер обеспечивает катодную защиту цинка на протяжении всего срока службы. Поэтому, чтобы спасти конструкцию, не требуется перекрывать его промежуточными и финишными слоями, как это делается при холодном цинковании.

Состав наносится разными способами - с помощью кисти, валика, распыления или окунания. Фото предоставлено пресс-службой КВЦ «Экспофорум».

- Холодное цинкование - это цинковые краски, которых на рынке множество. Обычно они используются в качестве грунта. Многослойная система покрытия применяется давно и довольно успешно, но это не всегда удобно и экономически обоснованно. У горячего цинкования также есть свои минусы. Размер изделия, которое можно обработать таким способом, ограничивается размером ванны с расплавом цинка, - объясняет Василий Бочаров. - Преимущество нашего цинкирующего состава в том, что его можно наносить как на заводе, так и на объекте без демонтажа. Например, его удобно использовать для крупногабаритных изделий, тонкостенных конструкций или сложных форм, которые могут деформироваться в горячей ванне.

РЕКОРДНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Ноу-хау уже доказало свою эффективность. Недавно «Цинкер» получил заключение Московского института стали и сплавов, которое подтверждает, что состав продлевает срок службы металлических изделий на 50 лет (в условиях коррозионной среды под навесом). Еще одно исследование прошло на базе Института коррозии и сертификации (ЦНИИКС). В 2010 году там сравнили результат цинкирования и холодного цинкования.

- Мы получили заключение, что наш состав по своим защитным свойствам не уступает горячему цинкованию. Скорость коррозии одинаковая или даже меньше, чем у горячих оцинкованных покрытий, - вспоминает Василий Бочаров. - Далее в 2018 году мы провели испытания с ЦНИИПСК имени Мельникова. Институт выдал заключение, что в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ1) состав служит не менее 25 лет при толщине всего лишь 120 микрон.

А в 2019 году испанская лаборатория «Tecnalia» исследовала состав по европейскому стандарту ISO 12944. Специалисты выяснили, что покрытие устойчиво в условиях коррозионной активности С4 (агрессивная среда) не менее 25 лет, а в условиях С5 (сильно агрессивная среда) - не менее 15 лет.

Многочисленные исследования не остались незамеченными. В мае 2020 года вступило в силу Изменение № 2 в СП 28 (свод правил по защите от коррозии), в котором цинкирование рекомендовано в качестве одного из способов защиты от коррозии в особо агрессивных средах.

На выставке «Защита от коррозии» компания продемонстрирует уникальное покрытие. Фото предоставлено пресс-службой КВЦ «Экспофорум».

НА ЗАМЕТКУ

18-20 ноября компания «Цинкер» представит свою разработку на выставке-конгрессе «Защита от коррозии». Сотрудники проведут мастер-класс, где продемонстрируют состав и его защитные свойства. Всех желающих приглашают 18 и 19 ноября в 12.00 и 15.00, 20 ноября в 12.00 в КВЦ «Экспофорум». Каждый участник получит памятный сувенир.