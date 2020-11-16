СПбГУПТД представил уникальные мероприятия по цифровизации. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Открытие «Точки кипения – ПромТехДизайн» на базе СПбГУПТД состоится уже 20 ноября. Каждый петербуржец, заинтересованный в новейших цифровых технологиях, может стать участником мероприятий.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге открытие «Точки кипения» будет проходить в гибридном формате: спикеры и приглашенные гости встретятся на площадке «ПромТехДизайна», а участники, присоединившиеся к трансляции через платформу Leader-ID, станут виртуальными слушателями и смогут интерактивно присутствовать на сессиях и презентациях благодаря построенной на площадке Точки телестудии. Также в Zoom-пространстве состоятся интересные лекции.

«Цифровая модель компетенции на основе анализа массива данных рынка».

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О новои модели компетенции , построенной на анализе больших данных, и о новых тенденциях в образовании расскажет Андреи Комиссаров - руководитель направления «Развитие на основе данных» Университета 2035. Более 15 лет он занимается вопросами методологии образования, автор методик сбора цифрового следа в формате образовательного дата-инжиниринга, методики адаптивного мотивационно ориентированного обучения, методики выявления поведенческих паттернов для повышения вовлеченности учащихся, автор более 130 коммерчески реализованных образовательных и диагностических игр.

Андрей Комиссаров. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

«Неи робрендинг и неи ромаркетинг. Профессии будущего».

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Продемонстрирует реальные примеры преимущества модели, основаннои на неи ротехнологиях, и возможности, которые в неи заложены, Владимир Козлов - член Гильдии маркетологов, директор по науке и цифровым технологиям Persona, руководитель направления Нейроэкономика рынка Нейронет НТИ 2.0, соавтор нейротехнологии Persona.

«Интеллектуальная собственность и регулирование в ИТ».

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Подробно осветит ситуацию с авторским правом в цифровои среде и изменениями, которые происходят в неи на данныи момент, Роман Янковскии - советник практики IP/IT юридическои фирмы «Томашевская и партнеры», спикер еНано, автор курса «Закон стартапа. Юридические основы» (курс получил диплом I степени в спец. номинации на конкурсе EdCrunch Award 2019).

Роман Янковский. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

«3D-сканирование и зачем нам цифровые аватары».

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О 3D-сканере, как об инструменте получения данных о человеке через создание цифрового двои ника, об исследованиях, образовании, эргономике и моде, а также о проекте Национального обмера населения расскажет Александр Юхневич, заместитель директора по развитию компании Texel, резидента инновационного центра «Сколково». Texel - ведущии мировои разработчик технологии 3D-сканирования человека, определения размерных признаков, рекомендации подходящих размеров и виртуальнои примерки одежды. Александр - лидер проекта Национальных цифровых обмеров населения, участник рабочеи группы по созданию рынка Wearnet.

Александр Юхневич. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Церемония открытия «Точки кипения – ПромТехДизайн» начнется в 12:00 20 ноября. Программу мероприятий для бесплатного онлайн-посещения можно найти, пройдя по ссылке.