Беглов признал дефицит антибиотиков на фоне коронавируса в Санкт-Петербурге

Александр Беглов заявил о дефиците некоторых препаратов в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе действительно существует дефицит некоторых препаратов на фоне пандемии коронавируса. По словам градоначальника, все из-за ажиотажа жителей Северной столицы.

Напомним, ранее «Комсомолка» попыталась выяснить, куда пропадают антибиотики из аптек. В Единой справочной службе нашему корреспонденту посоветовали не думать долго и покупать, что есть, поскольку запасы тают на глазах. Оказалось, проблема возникла на федеральном уровне из-за новшества в виде маркировки лекарств.

- Пока определенный дефицит некоторых препаратов сохраняется. Но вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, то их хватит на всех. Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств, - сообщил губернатор Северной столицы в ходе традиционного обращения к городу на «Радио России».

Добавим, что больные коронавирусом, которые лечатся дома по назначению врача должны получать бесплатные лекарства. На это из федерального бюджета Санкт-Петербургу выделили 203 миллиона рублей. Между тем ежедневный прирост зараженных перешагнул за отметку в 2 тысячи человек.