«Система устарела»: Стас Пьеха признался, почему больше не планирует жениться

Стас Пьеха честно признался Агате Муцениеце, что жениться больше не планирует. Фото: Олег ЗОЛОТО

О личной жизни Стаса Пьехи известно не так много, как хотелось бы многим его поклонницам. У 40-летнего певца есть 6-летний сын Петя от модели Натальи Горчаковой. Вот только супруги вместе не живут 5 лет, но развод до сих пор оформлять не спешат. По словам артиста, у обоих не доходят до этого руки.

Да и самому Пьехи это ни к чему. В эфире шоу «Честный развод» он рассказал Агате Муцениеце, что жениться больше не планирует. Плюс ко всему, добавил, что самое приятное в процессе брака – развод.

- Та система брака, которая существует сейчас, она устарела и не работает. Я не эксперт, но чувствую, что наше время подразумевает большую точку внутренней свободы. То количество информации, и коммуникаций, которые есть, не позволяют быть плотно с одним человеком. По мне, гостевой брак – альтернатива. И это нормально и не подразумевает, что я буду ходить куда-то, искать других женщин, - признался Стас Пьеха.

Есть предположение, что избранницей Стаса является экс-участница шестого сезона шоу «Холостяк», модель Ольга Ломакина. Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее, певец сейчас в отношениях, и ему хорошо без штампа в паспорте. Свою пассию от поклонников он тщательно скрывает. Поговаривают, что это экс-участница шестого сезона шоу «Холостяк», модель Ольга Ломакина. Летом они отдыхали вместе на дне рождения друга Пьехи. На фотографии видно, как Стас обнимает Олю. Да и если хорошенько покопаться в их Instagram, можно найти фотографии, снятые в одном и том же месте. Например, у него дома.

По словам артиста, в девушках он ценит здоровый нарциссизм, желание развиваться и, конечно же, честность. В этом нельзя упрекнуть и самого Пьеху. Певец никогда не скрывал, что на протяжении многих лет не мог избавиться от наркотической зависимости. О своей давней проблеме он в красках рассказал и Агате.

Стас часто появляется с Ольгой, вместе они ходят даже на праздники его друзей. Фото: СОЦСЕТИ

К запрещенным веществам он пристрастился еще в подростковом возрасте. С 19 до 30 лет был в завязке, а после снова сорвался и однажды чуть не умер.

Оказавшись на грани между жизнью и смертью, певец решил навсегда покончить с этим и стал помогать таким же, как он сам. И в 2015 году открыл наркологическую клинику, которой сейчас занимается вместе со своей сестрой Эрикой.