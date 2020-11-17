Локдаун будет. Но при одном условии: В Смольном рассказали, чего ждать от эпидемии коронавируса

Власти Санкт-Петербурга назвали единственное условие, при котором в городе повторится весенний сценарий с тотальным карантином. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с эпидемией коронавируса в Санкт-Петербурге по-прежнему далека от идеальной. 17 ноября город поставил очередной, 51-й, начиная с конца сентября, рекорд заболеваемости, а днем ранее преодолел «психологический рубеж» в 2 000 новых инфицированных в сутки. В свете этого главный вопрос, который занимает умы жителей и гостей Северной столицы – «ждать ли новых ограничений – таких же жестких, какие были весной?». В Смольном отвечают: ждать. Но при одном условии.

По словам заместителя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова, главный показатель, на который опираются власти, принимая те или иные решения, – количество свободных коек в городских стационарах. И оно стремительно уменьшается.

17 ноября город поставил 51-й по счету рекорд заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Так, по состоянию на 16 ноября их оставалось всего 9,9 % – и это при 30 442 активных больных. Между тем, по словам профессора СПбПУ Алексея Боровкова, который руководит прогнозной группой, на пике количество активных больных может увеличиться до 40 500 человек.

- Тут нужно обратить внимание на два фактора, - отмечает Александр Ситов. – Во-первых, этот прогноз не учитывает новые ограничения, которые вступили в силу за последние две недели – самоизоляцию для пожилых людей, запрет для баров и ресторанов на работу после 23:00, закрытие фуд-кортов в торговых центрах и так далее. Поэтому мы надеемся, что цифры еще удастся скорректировать.

Второе, отмечает Ситов, сейчас в стационары отправляют примерно треть от общего количества заболевших. Остальных оставляют на амбулаторном лечении. То есть, даже если прогноз сбудется, городу потребуется не 40 500 коек, а 13 500. Между тем, и это много.

Пока люди и бизнес не будут соблюдать санитарные требования, ситуация не наладится. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Опыт первой волны показал, что мы можем развернуть порядка 11-12 тысяч коек, - отмечает наш собеседник. – Больше – уже сложно. Все-таки все остальные заболевания с приходом коронавируса никуда не делись, поэтому должна соблюдаться пропорция – 50 % мест в больницах мы отдаем под пациентов с COVID-19, еще 50 % - под экстренную помощь.

Таким образом в городе уже в начале 2021 года может образоваться дефицит в 1 000 – 2 000 «коронавирусных» коек. Откуда их брать – пока не вполне понятно. Зато ясно другое – если эту нехватку устранить не получится, выход у Смольного будет один – новые масштабные ограничения.

- Такой вопрос тоже обсуждается, - констатирует Ситов. – Но важно понимать, что этого никто не хочет, и никто к этому не стремится. Локдаун по весеннему образцу никому не выгоден – ни бизнесу, ни простым горожанам, ни Смольному, ни экономике в целом. И мы очень рассчитываем на то, что эпидемиологическую обстановку удастся сгладить «точечными» мерами. Но здесь, конечно, очень многое зависит в том числе от сознательности людей: если никто не носит масок, если в магазинах не соблюдается санитарная дистанция, если рестораны и кафе продолжают подпольно работать после 23:00, то никакие меры, боюсь, не принесут пользы.

Власти надеются на сознательность людей и планируют сгладить ситуацию точечными мерами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, надежда на народ, прямо скажем, невелика. Наглядный тому пример - обстановка на улице Рубинштейна, главной питейной улице Санкт-Петербурга. Несмотря на запрет, большинство баров и ресторанов там работает после 23:00 - но при этом идут на самые изощренные меры, чтобы их не рассекретили.