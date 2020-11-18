Санкт-Петербург завалило снегом, но местами

Петербург засыпало снегом. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Синоптики оказались правы и Санкт-Петербург все же завалило снегом. Правда, не везде, а местами. Что, впрочем, также было в прогнозе на 18 ноября. Пока что больше всего снега наблюдается в Купчино и ближайшем соседе Петербурга Кудрово. Там вообще наступила настоящая зима.

- В Купчино кроме снега еще и ветер, просто сносит, - сообщают сотрудники «КП-Петербург», живущие в том районе.

Но ситуация меняется быстро и снег идет уже не только на окраинах города. Активно засыпает Петроградскую сторону, где расположена редакция «Комсомолки», выпал белый покров и в Приморском районе.

Тесно в автобусах, трамваях и маршрутках. Люди из-за непогоды плотнее набиваются в общественный транспорт. А на дорогах постепенно наступает «день жестянщика». Первые аварии уже есть.

В Кудрово тоже наступила зима. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Однако, надолго снег не задержится. Уже днем в среду температура поднимется до +8 градусов, в четверг потеплеет до +10. И хоть к выходным температура опять понизится до нуля, сильных снегопадов синоптики пока не обещают.