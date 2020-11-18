«Удивительно и несправедливо»: Алексей Учитель отреагировал на судебный иск от сына Виктора Цоя

Алексей Учитель отреагировал на скандал вокруг фильма "Цой". Фото: Олег ЗОЛОТО

Известный режиссер Алексей Учитель прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг его нового фильма «Цой». Напомним: как стало известно ранее, сын Виктора Цоя Александр подал судебный иск к студии Учителя «Рок». Он требует признать, что режиссер использовал изображения лидера группы «Кино» незаконно, и добиться переделки картины. Между тем, по словам самого Учителя, ни о каком нарушении прав и законов речи быть не может.

Прокат картины стартовал 12 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Иск мы еще не получили официально, знаем только по сообщениям, что он подан. Как только мы получим претензию, мы будем делать то, что положено в таких случаях – защищаться, - рассказал Алексей Учитель «КП-Санкт-Петербург». - Я считаю, что наше дело правое: для выпуска фильма в прокат были соблюдены все правила и нормы, нас тщательно проверяли юристы министерства культуры, прокатчика, наши собственные юристы. Никаких законов мы не нарушали.

Режиссер отметил также, что образ Цоя «принадлежит нам всем», а исказить его творческая группа не могла, потому что единственные сцены, которых появляется живой Цой – архивные кадры, снятые еще до его гибели на шоссе «Слока-Талси».

Между тем родные, близкие и друзья Цоя фильм уже успели разругать. Фото: кадр из фильма

- Конечно, любой человек может высказать свое отрицательное мнение, имеет на это право, но подавать иски - конечно, это удивительно и несправедливо, - поделился своими впечатлениями от происходящего Учитель. - У нас огромный коллектив с прекрасными исполнителями ролей и творческой группой. Неужели мы все задумывали очернить имя Виктора Цоя? Это невозможно. Я знал Виктора лично, общался с ним, снимал, сделал две документальные картины о нем. И испытываю к нему огромное уважение и трепет, как и вся творческая группа. И фильм мы делали о любви к Цою и Цоя ко всем.

Напомним: ранее родные и близкие Виктора Цоя уже пытались не допустить фильм к прокату – и даже писали открытые письма президенту России и министру культуры с просьбой запретить его показ на широких экранах. Однако сделать это не удалось.

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