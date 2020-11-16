Скандал продолжается: Сын Виктора Цоя подал в суд на компанию режиссера Алексея Учителя

Фильм Алексея Учителя "Цой" вышел в прокат 12 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вокруг нового фильма Алексея Учителя «Цой» продолжают бушевать скандалы. На компанию режиссеры картины подал в суд сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр. Как рассказал сам музыкант «КП-Санкт-Петербург», он хочет добиться восстановления справедливости.

- На самом деле эта история немного устарела, - признался Александр. – Этот иск мы подавали еще в конце октября, до того, как фильм вышел в прокат. Но по ряду причин фильм успел выйти раньше, чем дело дошло до сколько-нибудь активной стадии.

В суд на компанию Алексея Учителя "Рок" подал сын Виктора Цоя Александр. Фото: Никита СКОПИН

По словам Александра, изначально он хотел, чтобы прокат фильма приостановили и предоставили семье Виктора Цоя – ему и отцу легенды русского рока Роберту Максимовичу – копии ленты.

- Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам, - продолжает музыкант. – Но так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября. Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы – просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими.

Александр Цой настаивает: режиссер Алексей Учитель не имел права использовать те изображения лидера группы «Кино», которые появились в прокатной версии картины. Если суд удовлетворит иск, уточняет музыкант, от режиссера будут требовать переделать фильм с учетом требований и замечаний семьи Виктора Цоя.

Главным героем фильма стал водитель автобуса - по версии Учителя он сначала протаранил автомобиль Виктора Цоя, а потом вез гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним: скандалы сопровождают новый фильм Алексея Учителя чуть ли не со страта производства. Родственники великого музыканта обвиняли режиссера в глумлении над его памятью и даже писали письма президенту и министры культуры с требованием не допустить картину к прокату - однако это ни к чему не привело. Фильм все же вышел, но фурора не произвел - так, друзья самого Виктора Цоя нашли его скучным и вялым, а само имя Цоя - приплетенным неизвестно для чего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Цой принадлежит не его семье, а всей стране»: адвокат Алексея Учителя рассказал о скандале вокруг его нового фильма

Ранее сын Виктора Цоя Александр попросил президента России и министра культуры запретить ленту к прокату (подробности)

«Сценаристам за такое надо руки оторвать»: За что друзья и близкие Виктора Цоя разругали фильм «Цой» Алексея Учителя

Музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня, в свое время плотно сотрудничавший с группой «Кино», вовсе назвал увиденное «бредом» (подробности)