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Скандал продолжается: Сын Виктора Цоя подал в суд на компанию режиссера Алексея Учителя

Поводом для разбирательства стала новая картина Учителя "Цой". Если иск удовлетворят, режиссера могут обязать переделать картину
Сергей ВОЛЧКОВ
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Фильм Алексея Учителя "Цой" вышел в прокат 12 ноября.

Фильм Алексея Учителя "Цой" вышел в прокат 12 ноября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вокруг нового фильма Алексея Учителя «Цой» продолжают бушевать скандалы. На компанию режиссеры картины подал в суд сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр. Как рассказал сам музыкант «КП-Санкт-Петербург», он хочет добиться восстановления справедливости.

- На самом деле эта история немного устарела, - признался Александр. – Этот иск мы подавали еще в конце октября, до того, как фильм вышел в прокат. Но по ряду причин фильм успел выйти раньше, чем дело дошло до сколько-нибудь активной стадии.

В суд на компанию Алексея Учителя "Рок" подал сын Виктора Цоя Александр.

В суд на компанию Алексея Учителя "Рок" подал сын Виктора Цоя Александр.

Фото: Никита СКОПИН

По словам Александра, изначально он хотел, чтобы прокат фильма приостановили и предоставили семье Виктора Цоя – ему и отцу легенды русского рока Роберту Максимовичу – копии ленты.

- Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам, - продолжает музыкант. – Но так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября. Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы – просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими.

Александр Цой настаивает: режиссер Алексей Учитель не имел права использовать те изображения лидера группы «Кино», которые появились в прокатной версии картины. Если суд удовлетворит иск, уточняет музыкант, от режиссера будут требовать переделать фильм с учетом требований и замечаний семьи Виктора Цоя.

Главным героем фильма стал водитель автобуса - по версии Учителя он сначала протаранил автомобиль Виктора Цоя, а потом вез гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.

Главным героем фильма стал водитель автобуса - по версии Учителя он сначала протаранил автомобиль Виктора Цоя, а потом вез гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним: скандалы сопровождают новый фильм Алексея Учителя чуть ли не со страта производства. Родственники великого музыканта обвиняли режиссера в глумлении над его памятью и даже писали письма президенту и министры культуры с требованием не допустить картину к прокату - однако это ни к чему не привело. Фильм все же вышел, но фурора не произвел - так, друзья самого Виктора Цоя нашли его скучным и вялым, а само имя Цоя - приплетенным неизвестно для чего.

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