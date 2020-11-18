Часть рейсов, летевших в Пулково, направляют на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге

Пулково частично не принимает самолеты из-за непогоды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Непогода, налетевшая на Санкт-Петербург утром 18 ноября, изменила работу аэропорта Пулково. Официально воздушная гавань работает в обычном режиме, однако многим самолетам приходится кружить перед посадкой, а другие рейсы и вовсе направляют на запасные аэродромы.

- Аэропорт не закрыт, мы работаем. Есть отдельные рейсы, перенаправленные на запасные аэродромы, но надо узнавать про каждый конкретный рейс, - сообщили «КП-Петербург» в справочной службе Пулково.

Тем временем на сайте траффика воздушных перевозок flightradar24 видно, что прибывающие борты в настоящий момент находятся в зоне ожидания, либо направляются на запасные аэродромы.

В частности, в обратную сторону ушел рейс AFL006. летевший в Санкт-Петербург из московского Шереметьево. В сторону столицы отправился и рейс «Победы» из Новосибирска. Обратно в Москву улетел и самолет той же «Победы», летевший в Пулково из Внуково.

Самолеты кружат над Петербургом и уходят на запасные аэродромы. Фото: flightradar24.com

- Сегодня, 18 ноября, в расписании аэропорта Пулково возможны незначительные изменения, связанные с расчисткой взлетно-посадочной полосы от переохлажденных осадков. По данным на 09:00, в течение часа на аэродроме будут проведены необходимые работы для обеспечения безопасности полетов, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Пулково. - Значительных задержек рейсов к этому времени нет. Один самолет, летевший в Санкт-Петербург из Челябинска, направлен на запасной аэродром в Москву. Изменения в расписании возможно уточнить на онлайн-табло аэропорта, а также по телефонам колл-центров аэропорта и авиакомпаний.