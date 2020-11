«Авто Премиум» провел виртуальную презентацию SKODA OCTAVIA в Петербурге. Фото предоставлены ГК Авто Премиум.

Презентация абсолютно новой «ŠKODA OCTAVIA прошла в уникальном видео формате со 2 по 15 ноября 2020 года во всех социальных сетях группы официальных дилеров «ŠKODA «Авто Премиум». Восемь эксклюзивных видеообзоров с популярным автожурналистом Александром Коростелевым посмотрели более 40 тысяч поклонников чешской марки, подписчиков и клиентов «Авто Премиума». Обзоры были посвящены дизайну, инновационным системам помощи водителю и безопасности, новым опциям, реализованным в четвертом поколении бестселлера марки ŠKODA OCTAVIA, техническим особенностям двигателей и трансмиссий, доступных покупателям в России.

В ходе видеопрезентации группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» предложила зрителям семейные мастер-классы от партнера проекта HMMANIA, конкурсы и викторины, по итогам которых победители получили сувениры и аксессуары из коллекции ŠKODA. За лучший вопрос, по мнению специалистов дилерских центров, «Авто Премиум» подарил новую ŠKODA OCTAVIA в миниатюре одному из самых активных подписчиков в социальном сообществе Инстаграм.

В заключительный день презентации, 15 ноября в прямом эфире среди самых активных участников мероприятия были разыграны сертификаты на создание эксклюзивных ароматов от еще одного партнера «Авто Премиума» - парфюмерной студии ESS BOUQET. Розыгрыш провела основательница студии Юлия Карпова.

Юным автолюбителям по заявке в период презентации выдавались водительские удостоверения от «Авто Премиума». Эта активность, организованная в рамках платформы ŠKODA FAMILY, оказалась очень востребованной, и ряды семьи ŠKODA значительно пополнились.

Новая ŠKODA OCTAVIA, одна из лучших в мире моделей чешского бренда, уже поступила в продажу в салоны «Авто Премиума» и доступна для заказа в расширенных комплектациях – Active Plus, Ambition Plus и Style Plus – с тремя бензиновыми двигателями на выбор. Первым на российском рынке появился турбированный мотор 1.4 TSI/150 л.с. Стоимость модели c МКПП составляет от 1 409 000 рублей, а версии с АКПП – от 1 466 000 рублей.

Российские цены на новую ŠKODA OCTAVIA 1.4 TSI:

1. Комплектация Active Plus 1 409 000 руб. (6-МКПП), 1 466 000 руб. (8-АКПП).

2. Комплектация Ambition Plus от 1 499 000 руб. (6-МКПП), 1 556 000 руб. (8-АКПП).

3. Комплектация Style Plus от 1 700 000 руб. (6-МКПП), 1 757 000 руб. (8-АКПП).

Более подробная информация о новой ŠKODA OCTAVIA доступна на официальном сайте группы «Авто Премиум».

Забронировать и внести предоплату за автомобили можно дистанционно через сайт.

