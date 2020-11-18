Деньги или позор: Как красотки из соцсетей зарабатывают миллионы, шантажируя звезд и бизнесменов откровенным видео

От Дзюбы, как стало известно ранее, требовали пять миллионов долларов Фото: Александр ГЛУЗ

Интимное видео форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы не обсуждал только ленивый. Самому спортсмену это едва не стоило карьеры. По одной из версий, скандалу предшествовало вымогательство. С нападающего требовали ни много ни мало пять миллионов долларов, чтобы ролик не попал в Сеть. Артем Дзюба даже вел переговоры, но денег так и не заплатил. Тогда скандальное видео сначала попытались продать журналистам, а потом стали распространять по социальным сетям, используя при этом автоматическую рассылку. Это говорит о том, что действовали профессионалы. Но мало, кто знает, что ежедневно сотни мужчин оказываются в такой же ситуации, как Дзюба. В Сети уже несколько лет орудуют профессиональные агентства мошенников-вымогателей, которые специализируются на получении интим-компромата и дальнейшем шантаже. «Комсомолка» выяснила, как работает этот рынок.

«ОНА ПЕРЕД ТОБОЙ В БЕЛЬЕ И ПРОСИТ ПРОДОЛЖЕНИЯ»

«Привет, красавчик! Познакомимся?», - так обычно начинают переписку сексуальные красотки. Далее следует знакомство, общение и – вот же везение – оказывается, что у вас с красавицей есть много общих интересов. Вскоре виртуальное знакомство перетекает в легкий флирт. Вслед за ним следует предложение – может, увидимся по видеосвязи?

Девушка ранее заявляла, что она была на видео с Дзюбой Фото: СОЦСЕТИ

- Откажет, прямо скажем – не каждый, - рассказывает жертва такого флирта Антон (имя изменено – Прим. ред.). - Звонок - и она перед тобой в одном белье, и просит продолжения. И вот вы сами уже транслируете себя свой обаятельной визави. И она так активно вас в этом поддерживает!

Однако после этого общение с красавицей приобретает совсем другой оборот. С Антона, например, потребовали двадцать тысяч рублей. Он заплатил, а потом для подстраховки удалил все свои странички в соцсетях.

- Пишут прямо: не хочешь, чтобы твой интимный контент увидели друзья – давай сотрудничать. Конечно, сразу намекают на выкуп, - рассказывает еще одна жертва, блогер по имени Кирилл. - Не многие в такой ситуации выберут позор.

За свою конфиденциальность жертвам приходится платить Фото: СОЦСЕТИ

С Кирилла требовали пятнадцать тысяч, но он оказался не из робкого десятка. Парень записал обращение для всех своих друзей, где откровенно рассказал о ситуации. Но большая часть людей, а тем более публичных, предпочитают без лишнего шума заплатить деньги. И чаще всего жертвой таких схем становятся богатые мужчины.

- Это старая добрая модель «бизнеса», которая до сих пор работает, - рассказывает президент Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. - С человека за его же интим-видео могут потребовать до нескольких миллионов рублей. Это прибыльное дело. С Дзюбы, обратите внимание, просили пять миллионов долларов. Естественно для девушек, которые этим зарабатывают, звезды – особенно желанная цель. Эта схема работает еще и потому, что пострадавшие чаще всего не обращаются в полицию.

По словам эксперта, можно предположить, что оборот таких интернет-мошенников исчисляется миллионами рублей. И задействована тут не только девушка, которая «разводит клиента» – работает организованная группа, которая специализируется на таком вымогательстве.

Блогер стал жертвой вымогателей Фото: twitter.com/thetremba/

ДЕСЯТКИ ЖЕРТВ В ДЕНЬ

«Комсомолке» удалось побеседовать из одной таких девушек, которая рассказала, как устроен этот «бизнес» изнутри. Как выяснилось, сами мошенники чаще всего находятся на Украине, где их сложнее достать. Но есть такие «банды» и в России. В группе есть руководители – чаще всего мужчины, которые и вымогают деньги после интимной видеосвязи. Они же ищут обаятельных красоток, которые могут стать «приманками».

- Делаем левую страницу в социальных сетях, - рассказывает один из участников подпольного бизнеса. – После этого ищем жертв – чаще всего это обычные мужчины, по фото которых видно, что есть достаток. Знакомимся. С некоторыми надо поболтать пару дней, а некоторые сразу соглашаются на интим-сессию. Все самое интересное записывается, при этом у девушки на лице всегда маска (внимание! Эта деталь очень важна – по ней можно догадаться, что вас разводят). Дальше предлагаем купить это видео – иначе, мол, оно разойдется по личным сообщениям друзьям. В большинстве случаев люди соглашаются заплатить деньги. Перечисления происходят не на карту, а на виртуальные кошельки. 50 процентов суммы обычно получает девушка, 50 процентов – организаторы. Российским полицейским нас здесь в Украине не достать. И так можно обрабатывать по 20 человек в день.

Так проходит вербовка девушек в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

«МЕТОД КОММЕРЧЕСКОЙ БОРЬБЫ»

Однако эксперты предупреждают, даже если вы заплатите деньги вымогателю – не факт, что на этом все закончится. Фото и видео все равно могут слить в интернет. Причем, происходит это не только с мужчинами.

- Мне написал в соцсетях один парень по имени Майкл. Весь такой брутальный, все при нем. Говорил, что ездит на желтом «Мустанге». Мы договорились о встрече. Он предлагал обеспечивать меня – платить по 50-70 тысяч рублей в месяц на постоянной основе. Правда, перед встречей попросил выйти с ним на разговор по видео, - рассказывает одна из обманутых девушек, Анна. - Он видел меня, а я его нет. Я подумала: «Была - не была». А после этого он стал угрожать уже моей подруге: мол, если она не покажет себя на видео, то он меня «сольет» в Интернет. Потом он стал с меня требовать три тысячи рублей за то, чтобы он не выставил фото и видео. Но я подумала, что у меня тело красивое, пусть любуются.

На удочку мошенников попадаются и девушки

Анна не звезда шоу-бизнеса, платить не стала. Но для известных людей публикация такого контента – сродни краху карьеры.

- К нам часто обращаются пострадавшие от подобных схем, - рассказал «КП» руководитель отдела защиты международной компании по предотвращению и расследованию киберспреступлений Group-IB Илья РОЖНОВ. – При этом жертвами преступников чаще всего оказывались не подростки, а именно успешные мужчины, бизнесмены. Лучше вообще не попадаться на удочку с виртуальными свиданиями — вы не знаете, с кем имеете дело по ту сторону экрана. Старайтесь не распространять свои фотографии, видео, личную информацию, персональные данные и ценные сведения. Бывают случаи, когда девушек используют как приманку в конкурентных разборках при атаке на конкретную компанию и ее первых лиц. Таким образом могут даже попытаться выведать у вас коммерческую тайну.

По словам Рожнова, если уж с вами случилось такое несчастье – нужно все-таки обратиться в полицию. Потому что безнаказанность еще сильнее развязывает руки мошенникам.

- Соберите как можно больше доказательств шантажа и информации о злоумышленниках, чтобы предоставить ее в полицию, - говорит специалист.

КОНКРЕТНО

Как спасти репутацию?

Если откровенные фотографии и видео попали в Сеть, специалисты советуют найти простой выход из положения.

- Самый простой вариант защиты – списывать подобный контент на дипфейки (то есть смонтированные фото и видео, которые трудно отличить от настоящих. – Прим. ред.), - поясняет Парфентьев. – Особенно это работает в случае с известными персонами. Если реальное видео объявить фальшивкой, которое состряпали в целях вымогательства, многие вам поверят.

КОМПЕТЕНТНО

Можно ли привлечь преступников к ответственности?

- Если было вымогательство (статья 163 УК РФ), то преступлением оно считается с момента предъявления требования, - поясняет Урван Парфентьев. - Здесь также вырисовывается 137 статья УК РФ - нарушение неприкосновенности личной жизни. Дело по этой статье можно возбудить, если видео не было передано человеку лично, осознано и добровольно. За вымогательство в крупном размере преступнику может грозить до 7 лет колонии. За нарушение неприкосновенности личной жизни - до двух лет лишения свободы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще один сценарий обмана на деньги

- Другой сценарий обмана в соцсетях, когда девушки приглашают на свидание, но присылают ссылку на поддельные сайты театров и кинотеатров, - рассказывает Илья Рожнов. - Девушка вам говорит: хочу на спектакль, дает ссылку: я забронировала, билетов мало, успей купить. А это поддельный сайт, который ворует деньги, и еще, возможно, данные банковской карты, то есть можно потерять все свои средства. Мошенники пользуются тем, что на некоторые спектакли трудно достать билет, а кавалер хочет понравиться.

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