«Требовал пять миллионов долларов»: Какой срок грозит знакомому Дзюбы, вымогавшему у него деньги за скандальное видео

Артем Дзюба стал жертвой вымогателей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава российского Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев, узнав, что появлению скандального интимного видео с футболистом Артемом Дзюбой предшествовал шантаж, рассказал "КП", как действовал вымогатель, правильно ли поступил футболист, и как он мог избежать скандала, не потратив ни копейки.

Как стало известно, распространивший в Сети ролик, судя по всему, встречался с нападающим "Зенита" и требовал у него денег за то, чтобы не публиковать провокационное видео в Интернете. В обмен на молчание Дзюбе предложили заплатить немного-немало ... 5 миллионов долларов. При том, что зарплата у форварда - 3,6 миллиона долларов в год. С такими требованиями по понятным причинам Артем не согласился, несмотря на то, что его карьере грозили очень большие проблемы.

- Требование денег за личный контент довольно распространенная практика, хотя чаще всего это обычное мошенничество, когда человек на самом деле не имеет никакого провокационного контента, - объяснил «КП» глава российского Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев. - Человека пугают тем, что у них есть фото или видео, на котором заснято что-то непристойное. После чего требуют с него деньги, в том числе в биткоинах. Естественно, при этом злоумышленник угрожает распространением видео, но дает определенное время жертве. Если вы пойдете на поводу и переведете деньги, это не дает никакой гарантии, что вымогатель не распространит видео или фото или это не всплывет позже где-то еще. Ведь шантажист может это видео или фото перепродать в том же даркнете, особенно, если это массовый контент или с известной персоной.

Дзюба ранее покаялся из-за своего видео Фото: Александр ГЛУЗ

Артем Дзюба, по словам эксперта, не единственная звезда, столкнувшаяся с подобной ситуацией. Чаще всего жертвами становятся голливудские актеры.

- Заниматься расследованием вымогательства сотрудники ФСБ не будут - футболист не спецсубъект, - продолжает эксперт. - Меня очень удивляет, что в деле есть аудиозапись вымогательства у Дзюбы. Но если шантажист ему знаком, дело упрощается. Только пока непонятно, почему этот человек еще не задержан. Надо проверять его контакты, узнавать сам он взломал телефон Артема или каким-то другим образом получил видео, нанял кого-то. Информация из ФСБ должна быть передана по подследственности. Вполне вероятно, что этим займутся сотрудники известного отдела "К" МВД (по борьбе с киберпреступлениями).

Сейчас шантажисту могут грозить уголовные дела сразу по двум статьям.

- То, что футболист не передал деньги, не отменяет наказание, - поясняет Урван Парфентьев. - Если было вымогательство (статья 163 УК РФ), то преступлением оно считается с момента предъявления требования. Здесь также вырисовывается 137 статья УК РФ - нарушение неприкосновенности личной жизни. Дело по этой статье можно возбудить, если видео не было передано этому человеку лично Дзюбой осознано и добровольно. С учетом важности, делом может заниматься полицейский главк.

Сам Дзюба не комментирует вымогательство Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За вымогательство в крупном размере преступнику может грозить до 7 лет колонии. За нарушение неприкосновенности личной жизни - еще до двух лет лишения свободы. При этом эксперт уверен, что Дзюба мог и без денег избежать скандала.

- Самый простой вариант защиты для публичных персон списывать подобные вещи на дипфейки (ролик с монтажом), - поясняет Парфентьев. - Если видео реальное объявить фальшивкой в целях вымогательства и унижения достоинства, вам поверят. Я думаю, что таких дипфейков, когда на другого персонажа грамотно наложено лицо а то и фигура жертвы, станет много. Стоит этого опасаться.

К слову, ранее распространение видео в Сети себе приписывала блогерша Наталья, известная в Сети по откровенным фото. Но, как стало известно "КП", она к этому не имеет никакого отношения.

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