Петербуржцев приглашают на ежегодный нетворкинг-форум индустрии моды «Fashion-практика»

Нетворкинг-форум “Fashion-практика” ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2018 года. Фото: предоставлено организаторами.

Начинающие дизайнеры, профессионалы индустрии и неравнодушные к миру моды петербуржцы встретятся на III ежегодном нетворкинг-форуме индустрии моды «Fashion-практика - конкурс и открытые лекции». Событие пройдет с 16 ноября по 4 декабря в онлайн-формате и будет разделено на два этапа.

Первый этап - конкурс-акселератор за звание «Лучший дизайнер одежды 2020» - будет интересен, в первую очередь, профессиональному сообществу. До 20 ноября ательеры, дизайнеры и учащиеся профильных учебных заведений могут подать заявку на участие в конкурсе на сайте проекта. После экспертное жюри отберет 16 самых талантливых претендентов, которые поборются за звание лучшего дизайнера, применив все свои знания и умения на практике. Каждый из участников получит задание от предприятия-заказчика, а после его выполнения снимет online-презентацию результата своей работы. 4 декабря ВКонтакте состоится online-трансляция, в ходе которой жюри определит четырех финалистов. Победители конкурса подпишут контракты с предприятиями-заказчиками.

В 2019 году хедлайнером мероприятия стал эксперт моды Александр Рогов. Фото: предоставлено организаторами.

Второй этап - открытый образовательный online-курс лекций и мастер-классов - состоится 3 и 4 декабря в официальном сообществе Вконтакте и будет интересен всем, для кого мода имеет значение. Ведущие лидеры индустрии расскажут, как получить субсидии от государства, раскроют секреты продаж через Instagram, поделятся секретами работы модных СМИ. Спикерами мероприятия станут директор СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Лев Кузнецов, основатель и идеолог форума для профессионалов модной индустрии Be In Open Алексей Баженов, дизайнер бренда одежды SAINT TOKYO Юрий Питенин, генеральный директор Fashion Hub Russia, президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub Георгий Ростовщиков, журналист, автор Telegram-канала Good Morning, Karl, экс-редактор Vogue, Interview, the Blueprint Екатерина Федорова, стилист, дизайнер, блогер и основатель бренда GOSH Гоша Карцев. С полным списком тем и спикеров можно ознакомиться на сайте проекта.

Присоединиться к просмотру online-трансляций сможет любой желающий, просто зайдя в официальное сообщество «Fashion-практика» ВКонтакте. Помимо этого организаторы конкурса создали онлайн-нетворкинг на базе Telegram, зарегистрировавшись в котором, участники смогут обмениваться знаниями, искать нужные контакты, заводить полезные знакомства, получать достоверную информацию из первых уст. Таким образом, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и online-формат мероприятия, будет реализована одна из основных задач форума - создание профессионального комьюнити.

СПРАВКА «КП»

Нетворкинг-форум «Fashion-практика» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2018 года. Своим появлением он обязан Санкт-Петербургскому бюджетному учреждению “Центру развития и поддержки предпринимательства”, который взялся за реализацию амбициозной идеи - создать по-настоящему полезное событие, где молодые и талантливые дизайнеры могли бы встретиться со звездами индустрии, найти своего ментора, превратить свои идеи в проекты и получить мощный толчок для творческого развития и профессионального роста. В 2019 году хедлайнером мероприятия стал эксперт моды Александр Рогов. В общей сложности, за предыдущие два года работы нетворкинг-форума в конкурсе приняли участие более 120 дизайнеров, было презентовано более 35 проектов, многие из которых получили мощную информационную поддержку и смогли найти инвестора или новые ресурсы для развития. В 2020 году, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, было принято решение о переносе большей части нетворкинга в online-формат.