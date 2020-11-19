Свежесть и безопасность: Как выбрать наполнитель для кошачьего лотка

Каждому хозяину хочется только всего самого лучшего для своего питомца. Фото: freepik.com.

С появлением на полках магазинов наполнителей для кошачьего туалета в домах владельцев мурлык стало куда уютнее, а жизнь самих хозяев проще, ведь убирать за хвостатыми приходится реже, а от лотка не разносятся неприятные запахи. Ассортимент сегодня широкий, и выбрать подходящий наполнитель легко, если следовать простым рекомендациям.

О наполнителях

Какими свойствами должен обладать идеальный наполнитель? Для котиков важно, чтобы его было удобно копать, он быстро впитывал жидкость и не имел посторонних запахов. Хозяин в этом плане куда требовательнее. Важна не только защита от запаха, но и безопасность, экологичность, удобство уборки, стоимость и экономичность. Наполнитель не должен пылить и прилипать к кошачьим лапкам, которые могут растащить его по всему дому.

Существует несколько основных видов наполнителей. Один из самых популярных - древесный. Он безопасен для животного и хорошо впитывает влагу. Его преимущества в том, что материал не вызывает аллергических реакций, цена демократична, а утилизация проста - достаточно смыть отслуживший наполнитель в унитаз. Этот вид отлично подходит для котят. Даже если малыш решит попробовать его на вкус, гранула распадется и не причинит хвостатому вреда. Не уступают по популярности древесным комкующиеся наполнители. Их действие основано на способности материалов поглощать жидкость, образовывая плотные комки. Ухаживать за лотком с таким наполнителем просто - нужно убрать сгустки лопаткой и подсыпать новые гранулы.

За счет этого срок его службы выше, чем у аналогичных продуктов. Еще один вид наполнителей - глиняные - изготавливается из разных типов глиняных пород. Они больше всего напоминают котикам песочек. Из минусов, которые можно отметить, пыль, которая образуется из-за трения гранул. Такой наполнитель не рекомендуется котятам или котамаллергикам. Самый инновационный вид - силикагелевый. Он считается наиболее гигиеничным и эффективным в борьбе с запахами, однако подойдет материал не каждой кошечке. Во время попадания жидкости он издает легкое шипение, что может испугать животное. К тому же гранулы под лапками непривычно хрустят, что тоже иногда доставляет дискомфорт.

При покупке наполнителя, обратите внимание на полезный совет от эксперта компании GRANULOV:

- Помимо цены, всегда обращайте внимание на вес товара. На упаковке некоторых производителей наполнителя написана не его масса в килограммах, а объем в литрах. Это - не одно и то же. Если вы покупаете древесный впитывающий наполнитель, чтобы получить вес товара в килограммах вам нужно литры условно поделить на 2,5. Например, 10 литров - это 4 кг, в то время как 10 кг наполнителя - это целых 25 литров.

Фото предоставлено компанией GRANULOV.

НА ЗАМЕТКУ

Для обладателей котиков с роскошной шерстью эксперты советуют выбирать наполнитель крупной фракции. Мелкие гранулы могут запутываться в шерстке. А вот хозяевам котят не рекомендуется использовать силикагель. Во время взросления животные устраивают гастрономические эксперименты. Если такие гранулы попадут внутрь организма, мурлыка может пострадать.

СПРАВКА

Компания GRANULOV - производитель древесного наполнителя для туалета животных. Состав наполнителя на 100% экологически чистый - в него входят гранулы из хвойных пород древесины без примесей коры, химических добавок и красителей. Наполнитель подходит для кошек, грызунов и других питомцев с рождения. Он абсолютно безопасен, отлично впитывает влагу, устраняет бактерии и запахи, а также прост в уборке - его можно смывать в канализацию. Приобрести наполнитель можно по выгодным ценам с доставкой до квартиры. Подробности на сайте и по телефону +7 (981) 879-90-52.