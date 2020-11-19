Плачет и дрожит: Беременную собаку, обгоревшую при пожаре в частном хосписе в Тосно, спасают в Санкт-Петербурге

В Петербурге спасают беременную собаку, обгоревшую во время пожара в частном хосписе / Фото: ВК "Дом "Василек"

3 ноября 2020 года в частном хосписе в Ленинградской области произошел мощный пожар. Спасатели быстро приехали на место и всех эвакуировали. Из людей никто не пострадал. Но во время суеты все забыли про собаку по имени Матильда, которая была на привязи. Мотя, как ее называют ласково, не смогла убежать от огня, сильно обгорела. Кроме того, несчастная собака оказалась еще глубоко беременна. Спасать Матильду вызвались петербургские зоозащитники, которые борются за ее жизнь и жизни еще нерожденных щенков.

Матильда, так назвали собаку, была на привязи, когда начался пожар / Фото: ВК "Дом "Василек"

- У Матильды обгорели мордочка, шея, живот. Волонтеры Александр Цинкевич и Елена Калинина доставили собаку в клинику Сотникова. При осмотре помимо сильнейших ожогов, оказалось что Матильда глубоко беременна. Абортировать собаку в таком состоянии врачи не рекомендуют. По этому надо дождаться естественных родов и выкармливать щенков, - рассказали в приюте Дом "Василек", который взял на попечительство собаку.

Каждый день Моте мажут ожоги и делают перевязки / Фото: ВК "Дом "Василек"

Мордочка Матильды осталась совершенно голая, видна только обожженная кожа. Также жутко выглядит и ее брюшко, в котором находятся малыши. Сейчас врачи прикладывают титанические усилия по заживлению ран, мажут мазью, делают перевязки. Мотя плачет и дрожит от боли, но все героически терпит, понимая, что ей хотят помочь.

- У нее была репродуктолог, которая смотрела ее очень-очень долго и очень внимательно изучала плодики, они все живые и развиваются хорошо, Сейчас понять количество малышей невозможно, так как собака крупная, - рассказали в приюте.

Скоро Мотя родит, но выкормить сама щенков она не сможет / Фото: ВК "Дом "Василек"

Предположительно Матильда должна родить 25-28 ноября. Однако сама выкармливать щенков собака не сможет, так как все соски у нее сильно обожжены. Сейчас волонтеры ищут кормящую собаку, которая сможет подменить маму на время лечения.

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