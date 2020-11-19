Наводнение в Санкт-Петербурге 19 ноября 2020 года: Реки вышли из берегов, парк "Монрепо" затопило

Наводнение в Санкт-Петербурге 19 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге второй день подряд бушует сильный ветер, порывы которого достигают 20-23 метров в секунду. Из-за урагана в городе закрыли сады и скверы, чтобы обезопасить горожан. А так как мощный ветер дует с запада, со стороны Финского залива, началось наводнение в Санкт-Петербурге 19 ноября 2020 года. Набережные затоплены, реки начинают выходить из берегов.

Первыми неладное заметили жители Василеостровского района. Набережная реки Смоленки "поплыла".

- У нас наводнение, - сообщили читатели "КП-Петербург".

Первой вышла из берегов Смоленка Фото: Александра СУРИС

В час дня Горный институт зафиксировал, что уровень воды в Неве поднялся до отметки 125 сантиметров выше ординара. Отметит, что опасность затопления города начинается, когда уровень поднимается до 160 сантиметров и выше ординара.

Несмотря на то, что руководство защитной дамбы, которая располагается в Кронштадте, не бьет тревогу, набережные Северной столицы полностью затоплены. Так, вода в реке Фонтанке дошла до самых ступеней на спуске.

Набережные в центре Петербурга все заполнены водой Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильно пострадал парк "Монрепо", расположенный в Выборгском районе Ленинградской области. Там нагонной волной затопило большую часть заповедника.

Затоплен парк "Монрепо" под Выборгом / Фото: Музей-заповедник "Парк Монрепо"

- Сегодняшний ветер вызвал большой подъем воды, и судя по направлению ветра, вода будет прибывать. Давно такого не было, - рассказали в администрации парка.

В парке сообщают, что такого потопа не было давно / Фото: Музей-заповедник "Парк Монрепо"

Отметим, что на 16:50 часов уровень воды в Неве уменьшился. Сейчас он находится на 92 сантиметрах выше ординара. Вероятно настоящего наводнения в городе удастся избежать. Однако ветер бушевать в городе и Ленобласти не прекратит. МЧС предупреждает, что шторм продолжится и 20 ноября.