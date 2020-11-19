«Попросите Иру позвонить маме»: В Петербурге полгода ищут пропавшую уроженку Донецкой области

Ирина Петровская переехала в Петербург из городка Зугрэс Фото: СОЦСЕТИ

Несколько лет назад жительница Донецкой области Ирина Петровская перебралась в Петербург. На ее родине - в маленьком городке Зугрэс об этом знали все и желали девушке удачи. Однако, оказавшись в Северной столице, Ирина прекратила общаться с многими из них. А с мая перестала отвечать даже на звонки матери.

Как только женщина ни пыталась найти свою дочь, успеха это не принесло. Тогда знакомые 31-летней Ирины, пожалев отчаявшуюся мать, опубликовали в соцсетях пост, в котором призывают девушку связаться с мамой.

В петербургских пабликах призывают всех, кто знает, где Ирина, попросить ее позвонить матери Фото: СОЦСЕТИ

- Не выходила на связь с мая месяца! Мать сбилась с ног в поисках дочери, - пишут авторы поста. – Кто знает о ее местонахождении, сообщите, пусть позвонит матери.

Искать Ирину уже замучились и друзья. Они вдоль и поперек проштудировали соцсети девушки, связались с ее знакомыми из «новой» жизни», но конкретного ответа так никто и не дал.

- Год назад она была счастлива, влюблена, звала в гости, только стала проживать с парнем – до этого в хостеле жила, - рассказала «Комсомолке» подруга Ирины Наталья. - Она гиперобщительный человек. Даже если она потеряла телефон с контактами, то в соцсетях должна была объявиться за такое время.

С тем самым парнем Ирина часто мелькает на фото на ее страничке. Знакомая девушки Ника, которая тоже взволнована ее исчезновением, даже пыталась с ним связаться.

С этим парнем Ирина часто мелькает на фото Фото: СОЦСЕТИ

- Он ответил мне, что с ней все в порядке, и она просто лежала в больнице с почками, - делится Ника. – Я попросила передать ей, чтобы она маме позвонила, но этот парень перестал читать мои сообщения.

Не читает он сообщения и от корреспондента «КП». Еще один знакомый Ирины написал, что девушка работала в каком-то сомнительном месте, и там могло что-то случиться. По его словам, пропавшую довольно давно не было ни видно, ни слышно.

По словам подруги, Ира и ее бойфренд жили вместе Фото: СОЦСЕТИ

- Я очень волнуюсь, хочу знать, проверены ли морги и больницы, - вздыхает подруга Иры Наталья. – А что касается отношений с матерью, то они при мне пару раз созванивались и довольно мило общались.

На страничке Ирины ВКонтакте последняя запись датируется 3 апреля 2019 года. Также ресурс сообщает, что девушка последний раз была в сети 17 августа 2019-го в 2.13 ночи – почти за год до своего исчезновения.