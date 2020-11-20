Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 ноября 2020 года: Увеличение мощности тестирования на инфекцию и стабильное число госпитализаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 20 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 20 ноября 2020 года. За прошедший день в Северной столице диагностировали инфекцию еще у 2 312 горожан. Зато Смольный хотя бы обрадовал новостью о выходе на плато, но не по заболеваемости COVID-19, а по числу госпитализаций, которое наконец-то стабилизировалось. Однако власти считают, что текущая эпидситуация никуда не денется до весны 2021 года.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 90 400 человек, умерли 4 763 (+72 за сутки), а выздоровели 53 200 (+1 201), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Комздраве отчитались, что коронавирусом переболели около 15 тысяч сотрудников медицинских организаций. При этом выплаты за заражение при исполнении получили пока 9 тысяч человек. Доз вакцин в городе уже больше 400, однако привились далеко не все медработники – только 37.

Смольный обещает увеличить мощность тестирования на инфекцию благодаря открытию трех новых лабораторий в больнице №26, Елизаветинской больнице и в НИИ Скорой помощи. Число ежедневных анализов сможет доходить до 50 тысяч.

«Комсомолка» узнала у блокадников Ленинграда, как им удалось перенести опасную болезнь без серьезных осложнений, и спросила ветеранов, реален ли миф о «генетической защите» от COVID-19.

Что касается Ленинградской области, то за все время пандемии заболели 14 692 человек (+197 за сутки), выздоровели 9014 (+208) и умерли 131 (+0).