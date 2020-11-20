Пассажира убили за просьбу надеть маску в автобусе в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали убийцу пассажира Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Просьба надеть защитную маску в автобусе обернулась для 53-летнего заместителя директора научно-исследовательского сертификационного центра убийством. Ссора разыгралась в маршрутке в Санкт-Петербурге. Погибший ехал с корпоратива, когда заметил ковид-диссидентов: 40-летнего пассажира и его 34-летнюю спутницу. Мужчина сделал им замечание, на которое пара отреагировала крайне неадекватно.

- Словесная ссора из-за масок переросла в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Во время конфликта 53-летнему мужчине нанесли ножевое ранение, от которого он скончался.

Труп погибшего нашли в 10 часов вечера прохожие, которые сразу же сообщили в полицию. Вскоре оперативники уголовного розыска задержали и ту самую криминальную парочку. Ими оказались двое уроженцев Оренбургской области.

Как выяснили полицейские, смертельный удар нанес кавалер дамы, которой сделали замечание. Ранее он был судим за оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас мужчина задержан, на него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". За расправу из-за маски ему грозит до 15 лет колонии.

Напомним, что ношение масок в общественном транспорте обязательная мера профилактики коронавируса. За отсутствие ее пассажиру грозит штраф. Ранее подобный конфликт произошел в метро Санкт-Петербурга, где из-за просьбы надеть маску, пассажир атаковал полицию.