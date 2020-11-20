Кондуктор трамвая расстрелял пассажира из «травмата» в Санкт-Петербурге

Кондуктору пришлось стрелять в пассажира, отказавшегося платить за проезд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один громкий конфликт с применением оружия произошел в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, как в автобусе зарезали мужчину из-за просьбы надеть маску, драка кондукторов с пассажиром случилась и в трамвае. Здесь в ход пошел пистолет. Инцидент произошел вечером 19 ноября на маршруте № 25, шедшего по Бухарестской улице.

- 36-летний мужчина-кондуктор пришел сменять свою коллегу-женщину, у которой в этот момент начался конфликт с буйным пассажиром. Тот отказывался платить. Мужчина вступился за коллегу и сделал дебоширу замечание, завязалась драка, в ходе которой кондуктор получил ударе по голове, у него рассечение. Защищаясь, он произвел выстрел из травматического пистолета, который имел на законных основаниях, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По другим данным, буйных пассажиров было двое, и кондуктору пришлось использовать пистолет, чтобы нивелировать численное превосходство противника. В итоге дебоширы сбежали с места происшествия. Позднее тот, кто получил пулю, самостоятельно пришел в травмпункт. Врачам он объяснил, что был беспричинно ранен хулиганом.

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. После получения медпомощи пассажира ждут для опроса в отделении. Решение о том кто прав, а кто виноват, примут по окончании проверки.