«Мы в шоке»: Дочь и жена пассажира, убитого за просьбу надеть маску в маршрутке, рассказали о трагедии

Погибший был замдиректора научного центра Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге 40-летний ковид-диссидент из Оренбургской области Алексей убил 54-летнего замдиректора научного центра за замечание в маршрутке. Андрей Хабурский ехал с корпоратива домой, когда заметил парочку, которая была без медицинских масок. Хабурский решил сделать замечание, подойдя к ним. Однако Алексей, сидевший рядом с дамой, отреагировал агрессивно. Прямо в автобусе завязалась драка, которая продолжилась на улице на Индустриальном проспекте. Во время потасовки Алексей воткнул бизнесмену нож в спину и убежал с места происшествия вместе со своей спутницей. От полученных травм Хабурский скончался.

У Андрея Хабурского ранее был свой бизнес. Предприниматель закончил Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. Кирова, после чего основал фирму по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина. Однако позже закрыл компанию и ушел в научную среду, став замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра. Андрей был женат, воспитывал дочку, которая недавно окончила факультет международных отношений. "КП-Петербург" дозвонилась до родственников погибшего. Они сухо пояснили, что разбиты трагедией и в шоке от произошедшего.

У мужчины осталась жена и дочь Фото: СОЦСЕТИ

- Это был мой супруг, - вздохнула в трубку жена Андрея Ольга. - Мне очень тяжело говорить, я дам вам дочь.

Дочь Андрея еле сдерживает слезы.

- Вы понимаете, его убили за замечание в маршрутке! - недоумевает девушка. - За то, что он просто сделал замечание. И потом на него напали из-за этого, там компания какая-то была. Он должен был приехать домой с корпоратива. Но его убили. Я не хочу говорить об этом. Вы знаете, я не хочу комментировать соблюдение масочного режима теперь. Я сама не понимаю, как так произошло вообще.

Погибший сделал замечание из-за маски и был убит Фото: СОЦСЕТИ

После этого дочка снова передала трубку своей маме.

- Нам всем очень тяжело. Войдите в наше положение, - пояснила женщина. - Мы не будем ничего больше комментировать.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. "Комсомолка" следит за развитием событий и в ближайшее время подробно расскажет о личности убийцы.

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