Премия NCA Saint Petersburg Music Awards состоится в онлайн-формате

Премия была учреждена в 2018 году в честь 20-летия группы компаний NCA. Фото: предоставлено организаторами.

В Петербурге в третий раз пройдет церемония награждения премии NCA Saint Petersburg Music Awards – уникальное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга. В этот раз мероприятие состоится в онлайн-формате, тем самым существенно расширив свою аудиторию. А ее гостями станут: The Hatters, Feduk, Аффинаж, Фогель, Krec, МАКСИ Г ИН и CHAINY.

Фото: предоставлено организаторами.

Премия была учреждена в 2018 году в честь 20-летия группы компаний NCA. Ее номинантами стали выдающиеся музыканты Северо-Западного региона, а призеров выбирали с помощью независимого народного голосования. Церемония награждения состоялась в Ледовом Дворце, привлекла внимание широкой аудитории и вызвала большой общественный интерес: среди гостей были не только известные музыканты, но и редакторы крупнейших изданий, представители бизнес-элиты и Администрации города. Зрители стали свидетелями потрясающего шоу, кульминацией которого стало выступление прославленного неоклассического квартета Il Divo.

О ПРЕМИИ

В 2019 году премия прошла во второй раз и теперь уже объединила молодых артистов, которые только начинают свой творческий путь. Для них NCA Saint Petersburg Music Awards стала той движущей силой, которая не только смогла оказать финансовую и информационную поддержку, но и подстегнула их к дальнейшему творчеству. Зрители увидели концептуальное шоу, площадкой для которого стал один из самых современных концертно-спортивных комплексов города – «Тинькофф Арена». А награды призерам вручали состоявшиеся артисты разных жанров и направлений: группа Пикник, Сурганова и Оркестр, ДиДюЛя, Billy's Band, Владимир Кузьмин и Денис Клявер. Специальными гостями премии стали председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, а также знаменитый композитор и продюсер Игорь Матвиенко. В своих приветственных словах каждый из них подчеркнул важную социальную миссию, которую несет NCA Saint Petersburg Music Awards, оказывая поддержку молодым талантам.

В 2018 году церемония награждения состоялась в Ледовом Дворце. Фото: предоставлено организаторами.

В 2020 году NCA Saint Petersburg Music Awards сохранит востребованный формат. Ее номинантами вновь станут начинающие артисты, каждый из которых имеет огромный потенциал для развития. 21 ноября лауреаты премии получат уникальную возможность стать частью масштабной визуальной постановки, заявить о себе. Онлайн-формат события позволит им быть увиденными и услышанными зрителями со всего мира, а Петербургу вновь напомнить о своем статусе Культурной столицы России – городе, где рождаются таланты!

НА ЗАМЕТКУ

Посмотреть прямой эфир можно бесплатно на сайте https://nca.live и в официальной группе компании NCA в социальной сети ВКонтакте www.vk.com/nca.