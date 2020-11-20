Потолок рухнул на учеников в одной из школ Архангельска

В Архангельской школе на учеников упал потолок. Фото: СОЦСЕТИ

Второе за двое суток ЧП произошло в школах Архангельска. На этот раз все остались живы, но не совсем здоровы. В разгар занятий утром 20 ноября на головы учеников 10 класса рухнул потолок. По счастью, серьезных травм дети не получили, но двоих школьников все же отправили к врачам.

- На последнем этаже 4-этажного здания обвалилась часть штукатурки и подвесного потолка. Упали четыре плитки из легкого материала на общей площади около квадратного метра. Дети получили ушибы, но это легкие травмы. Их осмотрели медики скорой помощи, ничего страшного нет. Все экстренные службы и власти города отреагировали очень быстро, - рассказали «КП-Петербург» в дежурной части Архангельской городской службы спасения.

Двое подростков получили легкие травмы. Фото: СОЦСЕТИ

По словам спасателей, здание школы довольно старое. К тому же сейчас в нем проходит ремонт кровли. Вероятно, рабочие недостаточно тщательно изолировали крышу и перекрытия намокли. Из-за этого отсыревший кусок штукатурки отвалился и пробил подвесной декоративный потолок.

- У нас дожди идут последние дни, скорее всего крыша отсырела, - поделились мнением спасатели.

Пока вероятная причина ЧП - нарушение технологии при проведении ремонтных работ на крыше.

Чтобы подобного не повторилось, весь образовательный процесс на четвертом этаже прекратили, переместив учеников этажами ниже.

Окончательные выводы о состоянии здания и возможности присутствия здесь детей даст специальная комиссия.

Напомним, что днем ранее в другой Архангельской школе прямо на перемене умер ученик восьмого класса. Предварительная причина смерти - внезапная остановка сердца. Проверку по факту трагедии уже начали Следственный комитет и прокуратура.