Защищаем приватность: как не допустить утечки личных фото и видео со смартфона. Фото предоставлено пресс службой МТС.

Смартфон сейчас для многих из нас – ключ к нашей личности. Мы храним в памяти гаджета гигабайтыперсональной информации: переписки, фотографии, видео. И если к защите отнестись небрежно, то она легко может стать публичной. Вместе с экспертами МТС напомним несколько простых правил, позволяющих защитить ваши фото и видео от попадания в руки к злоумышленникам.

Правило № 1

Даже если вы всё контролируете на собственном гаджете, ваша фотография, сделанная не в самый удобный момент, может попасть в интернет со смартфона близкого вам человека. То же может быть с видео или фото, которые вы снимали персонально для кого-то и переслали в мессенджере.

К сожалению, иногда даже самые-самые близкие люди переходят в категорию бывших. В этих случаях вам остаётся полагаться только на порядочность человека. Если такая перспектива вас не вполне устраивает, лучше сразу договориться между собой о несложных правилах, которые опишут, в каких ситуациях вы друг друга не снимаете.

Ещё один способ предотвратить попадание той самой фотографии из вашей галереи в интернет — не хранить подобные фото на смартфоне или где-то в интернете.

Правило № 2

Доступ к вашим данным легко получить, взломав только ваш основной аккаунт. В 90% случаев все остальные сервисы к нему так или иначе привязаны. В случае их взлома, этот аккаунт позволит и вам легко спасти положение. Поэтому, Позаботьтесь о его защите особенно тщательно.

Как не допускать стандартных ошибок:

Используйтесложный пароль. Посмотрите список из 100 самых популярных паролей и никогда их не используйте. Забудьте про имена, даты рождения, значимые для вас вещи. Хороший пароль – максимально нелогичный пароль. И кстати, эксперты рекомендуют менять его хотя бы раз в полгода.Кроме того, не стоит использовать один и тот же пароль для разных сервисов. Это примерно так же небезопасно, как использовать один и тот же ключ для машины, квартиры и дачи. В любом случае, нельзя использовать один и тот же пароль для связанных сервисов, ведь в таком случае вы по цепочке можете лишиться их всех. Например, ваш аккаунт в соцсети привязан к аккаунту электронной почты.

Поставьте двухфакторную аутентификацию. Чаще всего охотники за чужими данными взламывают адрес электронной почты или, скажем, Apple ID со своего компьютера. Предположим, они узнали или подобрали ваш пароль. Но при двухфакторной аутентификации их просто так к вашей учётной записи не пустят: система запросит код подтверждения, который придёт на ваш телефон. Настроить двухфакторную аутентификацию можно в настройках безопасности ваших гаджетов, в настройках аккаунта электронной почты, соцсети и интернет-банка.

Не переходите по ссылкам бездумно. Часто по ссылкам, которые вам приходят в SMS, по почте или в мессенджере, можно получить на свой смартфон программу с вредоносным кодом или попасть на сайт со встроенной программой, которая попытается увести ваши личные данные. К сожалению, такие сообщения могут приходить и от знакомых — если их аккаунты, с которых они пишут, взломаны.

Критически относитесь ко всем ссылкам, даже если вам кажется, что за ними очень и очень интересное. Никогда не переходите по ссылкам от незнакомых людей. А знакомых не стесняйтесь переспросить.

А еще помните, на Android-смартфоне нелишним будет установить хотя бы бесплатный антивирус, который защитит вас от значительной части угроз, приходящих в зловредных ссылках.