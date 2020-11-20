«Так лечили Дональда Трампа»: медики оценили совет пить цинк для профилактики коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге растет. Но впадать из-за этого в панику и скупать лекарства и витамины не нужно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Санкт-Петербурга выпустило серию памяток о том, как правильно принимать лекарства, чтобы не заразиться коронавирусом, или, если уж не повезло, чтобы не усугубить его течение. В число прочих советов затесался один спорный – для профилактики инфекции специалисты порекомендовали людям… цинк. «Комосомолка» попросила опытных медиков оценить эту инициативу.

На первый взгляд – все разумно. Цинк – один из необходимых организму микроэлементов. Считается, что он улучшает работу иммунной системы, помогает бороться со вредными бактериями и вирусами. В аптеках Петербурга цинк в таблетках можно купить по цене от 150 рублей, плюс им богаты постное мясо, грибы, капуста, орехи и семечки. Тем не менее специалисты на цинк как на средство профилактики коронавируса смотрят с сомнением.

Та самая памятка, которая 19 ноября появилась в телеграмм-канале правительства Санкт-Петербурга. Фото: правительство Санкт-Петербурга

- В человеческом организме очень многое сбалансировано, - отмечает профессор, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ Алексей Яковлев. – И сколько бы лишних витаминов и микроэлементов мы ни приняли, если они не нужны, организм будет от них избавляться. Сейчас людям поступает такое количество самых разных предложений, что их даже сложно комментировать. Но я могу сказать одно: на сегодняшний день нет ни одного витаминного препарата, который показывал бы высокую эффективность в профилактике коронавируса. Точно так же, как нет никаких иммуномодуляторов, биодобавок и прочего, что выполняло бы такую функцию. На мой взгляд, это скорее элементы массового психоза.

Согласен с мнением коллеги и главный врач Киришской межрайонной больницы Станислав Серафимов – именно он, к слову, одним из первых в России обнаружил, что при тяжелых формах коронавируса эффективно помогает старое советское лекарство.

Скупая в аптеках лекарства без контроля, делу не поможешь - а вот потратить деньги и нажить проблемы со здоровьем можно запросто. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- На самом деле этот миф про пользу цинка пришел к нам из Америки, - констатирует Серафимов. – Там цинк действительно включен в ряд лечебных протоколов – в частности, большими дозами цинка в сочетании с другими препаратами лечили от коронавируса Дональда Трампа. Однако эффективность его не доказана – и нет ни одного серьезного и надежного исследования, которое бы говорило об обратном.

Зато, продолжает эксперт, цинком, если принимать его бесконтрольно, вполне можно «передознуться». При избытке этого элемента в организме человек как минимум будет испытывать сильные боли в животе и проблемы с пищеварением – ведь цинк обладает способностью «бить» в первую очередь по желудку.

Лучшие меры профилактики, по мнению врачей - медицинская маска и санитарная дистанция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В целом же, отмечают специалисты, терять голову и бросаться в аптеку за препаратами – неважно, будут это витамины, микроэлементы или же антибиотики – точно не стоит. Самые надежные меры профилактики от коронавируса, изобретенные человечеством на данный момент, просты и всем известны – санитарная дистанция и медицинская маска в общественных местах.