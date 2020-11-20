«Причин не знаем, поэтому страшно»: Мать Бузовой рассказала об инсульте у младшей дочери

Ольга и Ирина Бузова родные сестры Фото: instagram.com/buzova86

В семье Ольги Бузовой произошло то, к чему никто не был готов. Младшую сестру Ольги - 32-летнюю Анну Бузову - сразил инсульт. Несчастье произошло полторы недели назад, но причин, почему это случилось с молодой женщиной, пока никто не знает. Как рассказала сама Анна, ее молнией отвезли в больницу к неврологу. Сейчас она уже может общаться и даже говорить скороговорки. Однако до этого буквально цепенела от ужаса.

- Для меня был самый большой страх не суметь сказать любимому, что люблю, - поделилась Анна Бузова. - Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге. Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь. Мычишь и ревешь от безысходности. Потом мне срочно хотелось поговорить с мамочкой, папулей, сестренкой и сообщить, что люблю их больше всех на свете! К сожалению, это были несвязные звуки, и вряд ли напоминали признание в любви...

Анна Бузова с мамой Фото: instagram.com/annabuzova/

Сейчас Анна находится на реабилитации и мечтает вернуться домой к близким. По ее словам, теперь все остальное кажется для нее пустяком. Состояние Анны прокомментировала "КП-Петербург" ее мама Ирина Бузова.

- Сейчас Ане лучше, спасибо, - вздохнула Ирина Бузова в разговоре с журналистом "КП". - Неизвестно, из-за чего это произошло. Молодая, да. Поэтому и страшно, что причин не знаем, ищем. Она сама тоже пока не предполагает.

Анна Бузова, Ольга и их дедушка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Может нервничала из-за чего-то?

- В нашей стране разве можно жить без нервов? Ждем, когда она вернется домой. Не знаем пока, когда это случится. Есть последствия инсульта, какие точно, не знаем, ждем, как пройдет восстановление. Мне тяжело об этом говорить, извините.

Звездная сестра Анны Ольга всеми силами поддерживает родственницу.

- Да, это страшно, за эти недели я узнала все об этой болезни, я прочитала все о ней в интернете, и узнала все от врачей! - рассказала Ольга Бузова в соцсетях. - Первые дни я не могла в это поверить. Сейчас мы как раз на стадии восстановления и реабилитации. Она моя любовь, и пусть мы иногда ссоримся, а потом сами не помним из-за чего, но в трудных ситуациях мы всегда рядом

Ранее Ирина Бузова рассказывала "КП", как две сестры могли пошалить в детские годы.

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