«Чудо, что мальчика нашли»: эксперт рассказал, почему для поисков похитителя ребенка во Владимирской области потребовалась помощь Интерпола

Семилетний мальчик провел в плану у извращенца два месяца.

История с педофилом, похитившим на два месяца ребенка во Владимирской области, наделала шуму по всей России. По данным следствия, психически больной мужчина два месяца удерживал семилетнего мальчика в подвале своего дома – совращал, показывал ему интимные видео и, по некоторым данным, планировал изнасиловать и убить, как только школьник подрастет. Сейчас уже все хорошо – похищенный ребенок дома, а с его мучителем работают следователи. Но всем не дает покоя один вопрос – почему для того, чтобы поймать педофила, потребовалась помощь Интерпола? И сколько еще таких извращенцев может разгуливать на свободе?

Все дело в том, объясняют эксперты, что современные педофилы, к сожалению, стали умнее и научились пользоваться плодами технического прогресса. Подозрительные дядьки с капающей изо рта слюной, протягивающие конфетку невинному ребенку, существуют лишь в воображении излишне пугливых мам и пап.

- Сейчас педофила активно используют так называемый «скрытый интернет» - это целая сеть сайтов, которые не индексируются обычными поисковиками – то есть, их невозможно найти через Google или Яндекс, - рассказывает лидер движения «Сдай педофила!» Анна Левченко. – Соответственно, вычислить их традиционными методами тоже стало практически невозможно.

По счастью, эта история закончилась благополучно: ребенка освободили, а педофила задержали. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Единственное, констатирует Левченко, что в такой ситуации остается делать – вести агентурную работу. Выходить на сетевые площадки, где собираются «любители помоложе», общаться, завязывать контакты, выводить собеседника на откровенность и заставлять допускать ошибки. Понятно, что процесс это не быстрый – разработка одного педофила, по словам эксперта, может длиться месяцы и даже годы.

- Понятно, что у полиции на это просто-напросто нет ни времени, ни кадров, - отмечает Левченко. – Поэтому, на самом деле удивительно даже, что мальчика в итоге все-таки нашли, и эта история завершилась благополучно.

«Комсомолка» уже подробно рассказывала о тайных сообществах педофилов в даркнете. Любители маленьких мальчиков и девочек там делятся советами по соблазнению детей, рассуждают о несправедливости российских законов и описывают свои извращенные фантазии. Но самое страшное, что все это буквально в паре кликов мышки от нас.