Проезд по ЗСД подорожает 1 декабря: по транспондеру тарифы поднимутся в среднем на 10%

За проезд по ЗСД придется платить больше. Опять. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проезд по Западному скоростному диаметру опять дорожает. С 1 декабря цены прыгнут в среднем на 10%. Это уже второе поднятие цен с начала года, пусть и не такое сильное, как в минувшем январе, когда рост тарифов составил до 50%.

- С 0:00 часов 01.12.2020 начинают действовать новые тарифы на проезд ЗСД. Изменения затрагивают все классы транспортных средств (ТС), как при наличной оплате по зонам, так и в рамках системы Flow+ для пользователей транспондеров, - сообщает пресс-служба управляющей компании ЗСД «Магистраль Северной столицы».

Для пользователей транспондеров рост тарифов составит около 10% (например, для ТС первого класса - от 1,7% до 11,8% в зависимости от маршрута).

При наличной оплате водителю машины первого или второго класса (обычной легковушки) придется заплатить 200 рублей вместо 150 за одну тарифную зону.

Для третьего и четвертого классов ТС тарифы составят 350 вместо 250 рублей и 400 вместо 300 соответственно.

Тарифы по транспондерам поднимутся в среднем на 10%, наличными - еще больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Цены для пользователей транспондеров (тарифы Flow+ ) меняются более гибко, но все равно существенно.

Примеры стоимости проезда для машины первого класса в дневное время:

- Богатырский проспект – набережная Макарова – 101 рубль против 99,3.

- Набережная Макарова – КАД (Юг) - 168 против 150,5 руб.

Напомним, что до 18 января 2020 года этот отрезок стоил всего 129 рублей 70 копеек.

Проехать ЗСД «насквозь» от КАД (Юг) до КАД (Север) будет стоить 248 рублей вместо нынешних 222,8. А обратный маршрут КАД (Юг) – трасса «Скандинавия» обойдется в 279 рублей против 250,8.

Вырастут и месячные безлимитные проездные по ЗСД. Для авто первого и второго класса опция «Легковой 100» обойдется в 6 тысяч рублей (было 5 тысяч). А возможность оформить опцию для третьего и четвертого классов – «Грузовой 100» - вовсе прекращается. Раньше это обходилось в 23 тысячи рублей.