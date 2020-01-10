С 18 января стоимость проезда по ЗСД резко вырастет

С Нового года в Петербурге выросли не только тарифы на коммунальные услуги и стоимость проезда в транспорте. С 18 января придется больше платить и за услуги Западного скоростного диаметра. Рост цен составит от 16 до 50 процентов.

- С 0 часов 00 минут 18.01.2020 вводятся новые тарифы на проезд по ЗСД. Изменения затрагивают тарифы для всех классов транспортных средств и при зональной тарификации (наличная оплата – по зонам), и в рамках системы Flow+ (для пользователей транспондеров – по маршрутам), - говорится на сайте компании «Магистраль Северной столицы» (МСС).

Меньше всего переплачивать будут обладатели транспондеров. По маршрутам Flow+ цена изменится на 16%. При этом дороже всего обойдутся поездки по наиболее загруженным участкам - те, которые начинаются и заканчиваются на перегруженной развязке с Богатырским проспектом.

Для примера: маршрут Богатырский проспект – набережная Макарова будет стоить 99 с небольшим рублей против 62 рублей 30 копеек. А маршрут набережная Макарова – КАД (Юг) обойдется в 150,5 рублей против нынешних 129,7 рублей.

Это, по мнению оператора ЗСД, позволит изменить транспортную ситуацию на участке до ввода перспективной развязки с Шуваловским проспектом (должны сдать в декабре 2021 года). Другими словами, в МСС надеются, что водители не захотят платить больше и при этом стоять в пробках на Богатырском проспекте и съезде на Планерную улицу.

Больше всего вырастет цена на загруженных участках от и до Богатырского проспекта.Фото: Артем КИЛЬКИН

Подорожает проезд и для «сквозных» маршрутов: КАД (Юг) – КАД (Север) подорожает со 173 до 222 рублей 80 копеек, а путь от КАД (Юг) до трассы «Скандинавия» обойдется в 250,8 рублей вместо нынешних 216,2 рублей.

Еще больше придется платить тем автомобилистам, которые так и не озаботились покупкой транспондера. Если сейчас одна тарифная зона для первого класса (мотоциклы и легковушки) стоит 100 рублей, то с 18 января проезд подорожает до 150 рублей.

Учитывая, что всего зон на ЗСД пять, то полный путь с Юга до «Скандинавии» или наоборот обойдется для легковушки в 750 рублей вместо 500. Водители грузовиков (третий класс) будут платить 250 рублей за зону вместо 150, а с фуры возьмут и вовсе 300 рублей.

Впрочем, в МСС уверяют , что наличными платят в основном приезжие автомобилисты, а подавляющее число петербуржцев (85 процентов траффика по ЗСД) давно имеет транспондер. К слову, стоимость опции «Легковой 100» или «Грузовой 100» не меняется. То есть месячный абонемент на проезд по трассе обойдется в 5000 или 23 000 рублей соответственно.