Болезнь сразила не только Бузову: В Смольном заявили, что пандемия коронавируса привела к росту инсультов

Число инсультов возросло на фоне пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия коронавируса привела к росту числа инсультов в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Напомним, что ранее одной из пострадавших от внезапной болезни стала младшая сестра Ольги Бузовой Анна. Девушка рассказала, что все произошло неожиданно. Первое время она боялась, что больше никогда не сможет говорить. Сейчас Анна Бузова проходит реабилитацию. Ее родственники теряются в догадках, что могло стать причиной инсульта. В Смольном же рапортуют, что число пострадавших от болезни увеличивается.

- В стране ежегодно регистрируется почти 500 тысяч инсультов. При этом в мегаполисах заболеваемость выше, чем в небольших городах: в Санкт-Петербурге это 375-415 ежегодных случаев на 100 000 жителей города, - сообщил Дмитрий Лисовец. -Пандемия коронавирусной инфекции обострила проблему инсультов и привела к росту заболеваемости. Сегодня очень важно вовремя обращаться к врачу при опасных симптомах, так как промедление может стоить человеку жизни.

Дмитрий Лисовец напомним, что в городе работает 16 сосудистых центров для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения. Поэтому в 95 процентах случаев больных с нарушением кровообращения мозга госпитализируют в специализированные центра.

- Пациентам доступны тромболизис и тромбэкстракция, проводятся операции по восстановлению проходимости прецеребральных артерий при их стенозировании, - уточнил Дмитрий Лисовец.

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