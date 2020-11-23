Уголовное дело возбудили на отцов, устроивших драку со стрельбой из-за ссоры в родительском чате в Санкт-Петербурге

На отцов, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге из-за ссоры в родительском чате, возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после драки со стрельбой, которую устроили отцы после ссоры в родительском чатике. Крики и звуки выстрелов услышали жители домов 19 и 21 по улице Тореза в Выборгском районе 21 ноября 2020 года и вызвали стражей порядка.

- Прибыв на место, правоохранители задержали шестерых мужчины в возрасте от 27 до 35 лет. Также у них изъяли газовый и травматический пистолеты. Благо, в драке никто не пострадал, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, мужчины начали ссориться в родительском чате. Слово за слово, и вспыльчивые отцы вывели конфликт из онлайна в реальную жизнь, чтобы решить свои вопросы "на кулаках".

- Сначала к одному мужчине подошли двое и стали с ним разбираться. Почти сразу же подъехали еще две машины, из которых высыпалась куча людей. Началась потасовка, драка, стрельба. Одного из мужчин о нашу машину ударили лицом, - рассказала "КП-Петербург" одна из свидетельниц драки.

На данный момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Одного из участников, 28-летнего мужчину, оставили под стражей, остальных отпустили.

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