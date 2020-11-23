5 ошибок в ремонте квартиры из-за которых мы переплачиваем. Фото предоставлено компанией UGOL.

Новая мебель не входит в гостиную, ламинат пришлось ждать несколько месяцев, бригада появляется на объекте раз в неделю. Знакомо? Все мы знаем об этих проблемах с ремонтом, но все равно наступаем на одни и те же грабли. Иногда не по разу. Происходит это по невнимательности, часто из-за незнания и нехватки времени. Итог обычно один: лишние расходы и разочарование от проделанной работы. Автор этих строк пережил не один ремонт, а если прибавить к личному опыту истории коллег, то материала на тему «Как не надо делать» наберется с избытком. Особенно обидно, когда после многодневной нервотрепки ты находишь простое решение, как все можно было бы сделать.

Поэтому вместе со специалистами сервиса по организации ремонта UGOL мы составили памятку для тех, кто только планирует работы. Обязательно ее прочитайте, если не хотите впустую тратить время, деньги и нервы.

Читать