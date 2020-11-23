В ТК «Невский Центр» открылся новый супермаркет «Азбука Вкуса». Фото предоставлено ТК «Невский центр».

В торговом комплексе «Невский Центр» торжественно открылся флагманский супермаркет «Азбука Вкуса» площадью 2200 кв. м. В новом магазине, расположенном на -1 этаже, можно попробовать национальные блюда по рецептам шеф-поваров «Азбуки Вкуса». Аутентичная еда готовится прямо на месте, в специальных корнерах. В меню — более 60 позиций. Во фреш-баре вам предложат 11 видов смузи и 14 вариантов свежевыжатых соков, а также помоют и порежут купленные в супермаркете овощи и фрукты.

В магазине предусмотрены дополнительные услуги: продавцы нарежут мясо и почистят рыбу, оформят сырные, мясные, рыбные и ягодные тарелки, а также составят и упакуют подарочные наборы и корзины. В кондитерском отделе можно заказать торт от шеф-кондитера — покупателям предложат 11 видов основ и более 10 вариантов наполнения и декора. Всего в магазине представлено более 20 тысяч товаров из 70 стран в разных категориях: от фермерских продуктов до продуктов для веганской или кето-диеты.

Для удобства покупателей запущена новая навигация на полках магазина, которая позволяет быстро найти товар нужной категории. Уровень сервиса уже оценили первые покупатели. В числе тех, что посетил магазин в день открытия 11 ноября, был первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов и другие гости.

Фото предоставлено ТК «Невский центр».

В САМОМ ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА

Концепция гастрономического пространства выбрана неслучайно: создатели объединили опыт и направления работы шеф-поваров «Азбуки Вкуса» и учли актуальные фуд-тренды и предпочтения аудитории. Ритейлер всегда делал акцент на создании гастрономического опыта для покупателей, а собственное производство готовой еды компания начала еще в 2014 году. Над блюдами кулинарии и нового фуд-пространства работают 12 бренд-шефов, более подробно о каждом из них можно узнать в проекте «Дело шефа», который компания запустила в этом году.

- Мы очень рады открытию флагманского магазина в самом центре Санкт-Петербурга. Концепция супермаркета продумана до мелочей. К нашим традиционным отделам мы добавили инновационные корнеры, а привычные стандарты качества обслуживания трансформировались в эмоциональный сервис. Все сделано для того, чтобы покупатели приходили к нам не только за продуктами, но и за настроением и приятным досугом. С момента открытия более девяти тысяч человек совершили покупки в новом магазине, и мы видим положительные отзывы от клиентов, — отметил директор дивизиона «Азбуки Вкуса» в Санкт-Петербурге Вадим Хомяков. — Нас благодарят за качественный сервис и вкусную еду, отмечают внимательность персонала. Мы очень ценим обратную связь и уверены, что в ближайшее время, когда мы реализуем все запланированные проекты в этом супермаркете, наши покупатели смогут в полной мере оценить обновленную «Азбуку Вкуса.

Фото предоставлено ТК «Невский центр».

Якорный арендатор на минус первом этаже ТК подписал договор аренды на десять лет с возможностью пролонгации. Более подробную информацию о ТК «Невский Центр» можно узнать на официальных страницах торгового комплекса, в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и на сайтe.