В Петербурге состоялось открытие «Точки кипения – ПромТехДизайн». Фото предоставлено пресс службой СПбГУПТД.

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна 20 ноября состоялось открытие нового пространства «Точка кипения – Промтехдизайн». Площадка, предназначенная для объединения студентов, преподавателей, представителей бизнеса и органов власти, ученых и общественных деятелей для продвижения инновационных проектов по цифровому дизайну, образовательных программ, стартапов, тестирования цифровых технологий, расположилась на Садовой улице, 54.

В церемонии открытия приняли участие специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, вице-губернатор Владимир Княгинин, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов и другие почетные гости.

- Надеюсь, что «Точка кипения» станет центром консолидации профессионального сообщества. Все, что мы можем сделать от города, чтобы поддержать эту инициативу, мы постараемся сделать, - сказал на церемонии открытия вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Фото предоставлено пресс службой СПбГУПТД.

Фундаментом развития цифрового дизайна в СПбГУПТД стали исторически сформировавшиеся в вузе школы: графического дизайна, дизайна костюма, дизайна интерьера, промышленного дизайна, синергетического метадисциплинарного когнитивного дизайна и дизайна пространственной среды.

- У Вас очень сильный университет, очень сильная сетевая кооперация, что еще более важно в том, что мы делаем, - обратился к вузу Дмитрий Песков. - Мне очень хочется, чтобы через год вся страна знала, что за цифровым дизайном нужно идти в «Точку кипения-ПромТехДизайн», Санкт-Петербург.

- Когда мы выбрали цифровой дизайн как основную повестку «Точки», понимали, что из 17,5 тысяч студентов СПбГУПТД, 5,5 тысяч – это дизайнеры: пространственной среды, интерьера, костюма, информационный дизайн, промышленный дизайн, - отметил ректор СПбГУПТД, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

На пленарном заседании, которое состоялось в рамках старта площадки, было анонсировано открытие второй локации «ПромТехДизайна» с высокотехнологичными лабораториями и современным оборудованием для специалистов цифрового профиля. Пространство уже готовится к запуску, будет располагаться по соседству с первой его частью, на Вознесенском проспекте, 44-46.

- Наша «Точка кипения» спроектирована как надстройка на том фундаменте, который был заложен в основу Университета промышленных технологий и дизайна, его институтов и кафедр, связанных с дизайном. Здесь будет собираться накопленный нами опыт, выстраиваться технологические партнерства и амбициозные сильные проекты. Именно для этого мы планируем к запуску вторую площадку с технологичными лабораториями», - комментирует программный директор «Точки кипения – ПромТехДизайн» Максим Ермачков.

Фото предоставлено пресс службой СПбГУПТД.

Также одним из событий мероприятия стала новость о закреплении за Санкт-Петербургским государственном университете промышленных технологий и дизайна на праве оперативного управления здания на Миллионной улице, 27, ранее принадлежащее Дому ученых им. М. Горького РАН. Новость прокомментировал ректор СПбГУПТД Алексей Демидов:

- Должен сказать, что планов много, в том числе и у руководителей дизайнерских институтов вуза. Несомненно, часть помещений будет отведено и промышленному дизайну, и дизайну в целом.

Программу мероприятий закрыл красочный диалог в рамках российско-финской коллаборации дизайнеров с виртуальным показом мод, где были совмещены реальные модели с их цифровыми двойниками.