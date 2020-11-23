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Главный санитарный врач рассказал, чем опасна удаленка для школьников в Санкт-Петербурге

По словам Натальи Башкетовой, тотальный дистант может не только не сгладить эпидемиологическую ситуацию, но и напротив - сделать ее еще острее и тревожнее
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам главного санитарного врача Петербурга, удаленное образование может лишь усугубить эпидемию.

По словам главного санитарного врача Петербурга, удаленное образование может лишь усугубить эпидемию.

Фото: Александра СУРИС

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга предостерег городское правительство от отправки школьников на удаленку. Наталья Башкетова отправила губернатору Северной столицы официальное письмо, в котором рассказала, что такая мера не сгладит эпидемиологическую обстановку, а наоборот – может еще большее ее обострить. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 23 ноября, рассказал источник, близкий к Смольному.

- Такое письмо действительно есть, - отметил источник. – Смысл его именно в предупреждении, что перевод на дистанционное обучение опаснее очного, потому что в школах соблюдается исчерпывающий перечень противоэпидемических мер.

Главное - чтобы дети не бегали по городу без присмотра и не обменивались заразой друг с другом и взрослыми.

Главное - чтобы дети не бегали по городу без присмотра и не обменивались заразой друг с другом и взрослыми.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, по словам источник, опасение главного санитарного врача вызывает еще и тот факт, что отправленные на удаленку (и в большинстве случаев оставленные без присмотра и предоставленные самим себе – работу родителей ведь никто не отменял) дети будут гулять неизвестно где и пересекаться с детьми из других «школьных коллективов». А значит – активнее обмениваться инфекцией между собой и заражать взрослых.

Продление осенних каникул ни к чему не привело - заболеваемость, напротив, только возросла.

Продление осенних каникул ни к чему не привело - заболеваемость, напротив, только возросла.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, окончательно ставить на удаленке крест пока рано.

- Главный санитарный врач всегда говорит: это позиция здесь и сейчас, - отметил источник. - Пока - такая рекомендация. Что будет через неделю или две - никто не знает

Между тем известно, что в Смольном активно прорабатывают альтернативную систему – «цикличное обучение». Если она вступит в силу, школьники будут две недели проводить дома и осваивать школьную программу в формате видео-уроков, а потом на неделю возвращаться за парты – сдавать контрольные, писать диктанты и лабораторные работы. Ранее «КП-Санк-Петербург» подробно рассказывала, что представляет собой цикличное обучение, и чем оно лучше всеобщей «удаленки».

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