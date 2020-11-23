«Теперь нас увидит вся страна»: 9-й театральный фестиваль «Вешалка» пройдет в Петербурге в онлайн-формате

На фестивале будет представлено 10 постановок. Фото: организаторы фестиваля "Вешалка"

Для этих ребят театр в буквальном смысле начинается с «Вешалки», которая для многих к тому же становится трамплином во взрослую творческую жизнь. Уже девятый год подряд в Петербурге проводится фестиваль театральных школ, на котором студенческие коллективы представляют свои дипломные работы.

Каждая постановка – результат огромного труда выпускников и их руководителей – выдающихся деятелей культуры. В этом году авторами спектаклей стали в том числе заслуженные артисты России Мария Лаврова, Евгений Ганелин, Евгений Александров. Всего программа включает в себя 10 уникальных представлений, увидеть которые другого шанса не предоставится. Из-за пандемии спектакли пройдут в прямом эфире в группе фестиваля «ВКонтакте».

Для многих начинающих артистов "Вешалка" - шанс стать знаменитым. Фото: организаторы фестиваля "Вешалка"

- В течение этого года мы несколько раз откладывали проведение фестиваля в связи с ограничениями пандемии. Кто бы мог подумать, что в итоге онлайн-формат, которого мы так боялись и избегали, принесёт такой успех проекту, - отмечает художественный руководитель фестиваля «Вешалка» Алексей Матвеев. - Спектакли петербургских театральных школ раньше могли увидеть только петербуржцы. А в этом году за первые два дня фестиваля, зрителями наших прямых эфиров стали десятки тысяч жителей из разных уголков страны.

Помимо дипломных постановок, «Вешалка» включает в себя цикл онлайн-встреч со знаменитыми артистами. Фестиваль театральных школ продлится до 30 ноября.

РАСПИСАНИЕ

21 ноября

15:00 Онлайн-встреча с Марией Лавровой, заслуженной артисткой Российской Федерации

18.00 «Светлые души», Спектакль по мотивам рассказов В.Шукшина, 12+, СПбГУП, Мастерская заслуженного артиста Российской Федерации Евгения Александрова

22 ноября

15.00 Онлайн-встреча с Игорем Волковым,народным артистом Российской Федерации

18.00 «Скамейка», Музыкально-пластический спектакль по мотивам карикатур Х.Бидструпа, 6+,

СПбГИКиТ, Мастерская заслуженного артиста Российской Федерации Евгения Ганелина

23 ноября

16.00 Онлайн-встреча с Маргаритой Бычковой, заслуженной артисткой Российской Федерации

20:00 «Мальчики и девочки», Психологическая драма по пьесам Л.Петрушевской, 18+, СПбГУ, Мастерская Заслуженного деятеля искусств республики Хакасия Геннадия Мая

24 ноября

16.00 Онлайн-встреча с Михаилом Самочко, заслуженным артистом Российской Федерации

20:00 «Та-ра-ра-бумбия», Эстрадный спектакль по мотивам пьесы «Три сестры» А.Чехова, 12+ СПбГИК, Мастерская Алексея Шестакова и Юлии Лято

25 ноября

16.00 Онлайн-встреча с Тамарой Абросимовой, народной артисткой Российской Федерации

20:00 «В поисках радости», Комедия по пьесе В.Розова, 12+, СПбГИК, Мастерская заслуженного работника культуры Республики Абхазия профессора Владимира Фунтусова

26 ноября

16:00 Онлайн-встреча с Николаем Поздеевым, заслуженным артистом Российской Федерации

20:00 «Дети солнца», Спектакль по пьесе М.Горького, 12+, РГПУ им. А.И. Герцена, Мастерская заслуженной артистки Российской Федерации Марии Лавровой

27 ноября

16:00 Онлайн-встреча с Александром Строевым, заслуженным артистом Российской Федераци

20:00 «ГЕРОЙ», Комедия по пьесе Дж.Синга «Удалой молодец - гордость запада», 12+, Балтийский институт экологии, политики и права, Мастерская заслуженного артиста Российской Федерации Александра Строева

28 ноября

15:00 Онлайн-встреча с Дарьей Юргенс, заслуженной артисткой Российской Федерации

18:00 «Три сестры. Жизнь и грезы», Спектакль по пьесе А.Чехова «Три сестры», 12+, РГПУ им. А. И. Герцена, институт философии, Мастерская Елены Слуцкой

29 ноября

15:00 Онлайн-встреча с Евгением Ганелиным, заслуженным артистом Российской Федерации

18:00 «Mета-Андерсен», Спектакль без слов, по мотивам сказки «Гадкий утенок» и биографии – Г.Х. Андерсена, 6+, РГИСИ, Мастерская заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Наумова

30 ноября

16:00 Онлайн-встреча с Вадимом Милковым-Товстоноговым, российским театральным режиссёром

20:00 «Педагогическая поэма», Спектакль по книге А.Макаренко, 12+, ВХУТЕИН, «Школа русской драмы имени И.О. Горбачева», Мастерская Андрея Шимко